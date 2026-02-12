De helft van de ouders botst wel eens met mensen in hun omgeving over het plaatsen van foto's van hun kind op social media. Ze discussiëren vooral met hun partner, maar ook met (schoon)familie ontstaan geregeld meningsverschillen.

Wel of geen foto van je kind op social media? Helft ouders heeft er discussie over met persoonlijke omgeving

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 1.100 ouders met minderjarige kinderen. Het delen van beelden van kinderen op social media is al jarenlang niet zonder risico's, maar met de komst van AI is er nog meer reden om terughoudend te zijn. Die maakt het voor mensen met verkeerde bedoelingen makkelijker om beelden te misbruiken. Ouders van geen kwaad bewust Lang niet alle ouders zijn zich daar bewust van, zo blijkt uit het onderzoek. Ongeveer 1 op de 5 ouders (18 procent) zet foto's of filmpjes op 'de socials' waarop hun kind herkenbaar is. Het gaat hierbij om platforms als Facebook, Instagram en TikTok en niet om chatdiensten als WhatsApp. Veel van deze ouders zeggen dat alleen te doen op hun privé-account of zien geen gevaren, zeker als het gaat om een zichtbaar onschuldige foto: "Met een leuke foto op, bijvoorbeeld, een schommel is toch niks mis?", vraagt een van hen zich af.

Stickers of emoji's geven schijnveiligheid Bijna 1 op de 5 ouders proberen de privacy juist wél te beschermen door alleen foto's te plaatsen waarop hun kind onherkenbaar is. Bijvoorbeeld door foto's van de achterkant of zonder gezicht (8 procent) of door het gebruik van stickers en emoji's om het gezicht of andere delen van hun kind af te schermen (9 procent). Ze doen dat om iets bewust níet te laten zien, maar, zo waarschuwt de politie sinds kort, voor AI is zo'n sticker geen obstakel, maar een signaal dat er iets wordt verborgen. Mensen met verkeerde bedoelingen zetten AI in om te voorspellen hoe verborgen materiaal eruitziet. 'Kind vraagt er niet om' 1 op de 5 ouders was zich van geen kwaad bewust en denkt dat het gebruik van stickers of emoji's veilig is. Driekwart was zich wel bewust van deze risico's, maar wil een deel daar niet te veel over nadenken: "Op het moment dat je beelden online gebruikt, zijn ze vogelvrij. Je moet er aan de ene kant niet aan denken wat ermee kan gebeuren, aan de andere kant wil ik me daar ook niet druk over maken."

Een kind vraagt er niet om dat zijn of haar leven overal wordt gedeeld, dus ik doe het gewoon niet. Een ouder die heeft meegedaan aan het panelonderzoek

De meeste ouders (62 procent) mijden elk risico en zetten geen foto's of filmpjes van hun kind op social media. Een ouder zegt daar principieel over: "Een kind vraagt er niet om dat zijn of haar leven overal wordt gedeeld, dus ik doe het gewoon niet." Discussie over social media Zelf niets plaatsen is één ding, maar dan moeten ouders, schoonouders, andere familie en vrienden zich daar nog aan houden. De helft van alle ondervraagde ouders (53 procent) verschilt daarover wel eens van mening met hun naasten. De meesten (28 procent) botsen met hun partner, vaak omdat de een meer gevaren ziet dan de ander: "Van tevoren hebben we het er nooit over gehad, maar gaandeweg vond ik het social mediagebruik van mijn vriendin vervelend worden. Ongemerkt plaatste ze meer dan ik wilde. Daar hebben we toen wel even ruzie over gehad."

