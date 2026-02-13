Tijdens carnaval ergert twee derde van zuidelijke vierders zich aan 'toeristen' van boven de rivieren: 'Niet iedereen is er geschikt voor'

Voor veel Brabanders en Limburgers is het de mooiste week van het jaar, maar carnaval trekt ook feestgangers aan uit andere provincies. Vaak tot ergernis van de zuidelijke carnavalliefhebbers: 65 procent van hen vindt dat dat afbreuk doet aan het feest.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 5.300 deelnemers uit Noord-Brabant en Limburg. De meeste van hen (62 procent) geven aan liefhebber te zijn van carnaval. Dit weekend beginnen in de meeste steden en dorpen de festiviteiten. Maar wie van buitenaf mee wil komen vieren, kan zich beter eerst verdiepen in het feest. "Carnaval is voor iedereen, maar niet iedereen is geschikt voor carnaval." Tradities, humor en samenkomen Veel Brabanders en Limburgers in het onderzoek geven aan dat carnaval er bij hen 'met de paplepel is ingegoten'. Voor hen is het een tijd van gezelligheid, samenkomen, maar ook humor en tradities. Zo noemt een deelnemer het 'een geweldig feest om jezelf en alle ellende in de wereld even op de hak te nemen.' Wel vindt een groot deel van de groep dat om carnaval écht te kunnen waarderen en begrijpen, je uit het zuiden moet komen. "Als men het begrijpt, is het fantastisch. Zij die het niet begrijpen, doe geen moeite. Maar blijf vooral weg tijdens vastelaovond (het Limburgse carnaval, red.)", vindt een Limburger.

'Zuipfestijn' Vanuit het noorden kijken sommige deelnemers zelfs met een vleugje jaloezie naar dat feestgedruis. "Een mooie traditie van trotse Nederlanders onder de rivieren. Als Amsterdammer ben ik best een beetje jaloers op die gezelligheid", zegt iemand.

Ze komen met bussen vol deze kant op, weten niet wat carnaval inhoudt en denken dat alles maar kan. panellid over mensen van boven de rivieren tijdens carnaval

Deelnemers in de regio laten weten dat 'bovensloters' wat hen betreft best welkom zijn, maar zien dat mensen van buitenaf vaak vooral uit zijn op een 'zuipfestijn', 'vreemdgaan' of voor overlast zorgen. "Ze komen met bussen vol deze kant op, weten niet wat carnaval inhoudt en denken dat alles maar kan", somt een deelnemer op. Steeds meer 'festival' Maar ook wanneer mensen zich wel netjes gedragen, leidt de toestroom van feestvierders van boven de rivieren op plekken tot problemen. Zeker deelnemers uit Breda en Den Bosch hebben het gevoel dat het volksfeest 'steeds meer verandert in een festival', en op de weekenddagen zo massaal is dat de stad in de middag al snel vol is. "Echte Oeteldonkers komen hun eigen kroeg niet meer in", verzucht een Bosschenaar. Voor sommige panelleden is dat zelfs een reden om niet meer in hun eigen stad te carnavallen. "Ik vier het niet in Breda, ook met deze reden. Het is te druk, en alles waar carnaval voor staat is er niet meer", vertelt iemand uit Kielegat. "Gelukkig zijn er nog dorpen rondom Breda waar het echt gevierd wordt, dus daar wijken we naar uit".

