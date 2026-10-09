Meerderheid steunt Paarse Vrijdag op school, maar onder ouders klinkt ook weerstand

Terwijl de lhbti+-acceptatie in Nederland onder druk staat, vindt 62 procent het goed dat daar aandacht voor is op scholen. Bij ouders, vooral met basisschoolkinderen, klinkt meer twijfel. Zij vinden het 'te vroeg' of denken dat extra aandacht niet helpt.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. Daaraan deden ook zo'n 1.700 ouders mee met een kind op de basisschool of middelbare school. Vandaag is het Paarse Vrijdag. Op die dag dragen leerlingen en medewerkers paars om steun te betuigen aan lhbti+-leerlingen. Ook kunnen scholen met lesmateriaal stilstaan bij lhbti+-acceptatie. 'Jong geleerd, jong geaccepteerd' 62 procent van alle deelnemers vindt het goed dat middelbare scholen daaraan meedoen. Al jaren op rij vinden deelnemers dat het steeds slechter gaat met de acceptatie in Nederland en daarom kan er maar beter vroeg mee begonnen worden, is de gedachte. "Jong geleerd, is jong geaccepteerd", is het motto van een van hen. Bovendien ziet deze groep school als een goede plek om het bespreekbaar te maken. Daarmee kan volgens hen ook tegenwicht worden geboden aan wat kinderen thuis, maar zeker ook op social media, over lhbti+'ers tegenkomen.

Gevoeliger op basisschool Voor het vieren van Paarse Vrijdag op basisscholen is het draagvlak iets lager (50 procent). Vaak omdat mensen dat nog 'te vroeg' vinden. "Mijn kinderen zijn 6 en 8, ik heb geen idee of ze überhaupt al bezig zijn met hun geaardheid", zegt een ouder. "Laat kinderen zichzelf lekker op hun eigen manier en tempo ontdekken en dwing ze niet zichzelf in een hokje te passen." Meer ouders met kinderen rond die leeftijd denken daar zo over: 50 procent vindt het zelfs een slechte zaak als basisscholen meedoen aan Paarse Vrijdag. Meestal om de voorgenoemde reden, maar een deel heeft ook moeite met lhbti+-aandacht in het algemeen. Zij noemen die dag 'indoctrinatie', 'niet de taak van de school', of vinden dat er 'maar 2 geslachten zijn'.

Verschillende ervaringen Ouders met een kind op de middelbare school dat zelf tot lhbti+-gemeenschap hoort, hebben verschillende ervaringen met Paarse Vrijdag. Zo vertellen enkele ouders dat hun kind meehielp in het organiseren van de dag en blij waren dat hun school een actieve rol speelde.

Andere ouders laten juist weten dat hun kinderen, die bijvoorbeeld trans of gay zijn, de extra aandacht op de dag niet fijn vinden. "Mijn zoon hoort bij de doelgroep en kan zich niet vinden in de wijze waarop er aandacht aan wordt besteed", vertelt een van hen. "Voor zijn gevoel wordt hij die dag in een hokje gedrukt waar hij niet wil zitten. Hij staat niet graag op die manier in de spotlight. En dat is ook oké." 'Maak er geen festival van' Meer deelnemers denken dat een speciale dag voor lhbti+-leerlingen juist averechts werkt. Zij vermoeden dat die extra aandacht hen juist als 'anders' of 'vreemd' wegzet, of bij andere kinderen 'irritatie opwekt' of het gevoel wekt dat iets 'wordt opgedrongen'. "Informatie over dit soort onderwerpen moet gewoon regulier onderdeel zijn van de les", vindt iemand. "Maak er geen festival van. Het is niets speciaals, het is een mensenrecht."