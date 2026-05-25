Veel 65-plussers zijn dit jaar gevallen door ouderdomsklachten. Ondanks de grote impact, praten ze er lang niet allemaal over. Zelfs als ze vaker vallen, gaan ze een gesprek uit de weg. Tot grote ergernis en zorgen van hun kinderen.

Kwart van 65-plussers viel het afgelopen jaar, maar deelde dat niet altijd met kinderen: 'Ze zijn koppig en trots'

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 16.000 65-plussers en ongeveer 5.000 kinderen van 65-plussers. Vallen op hoge leeftijd is een groot probleem, voor ouderen zelf, voor hun kinderen die vaak in angst leven, maar ook voor de samenleving. VeiligheidNL becijferde in 2020 dat valongelukken de zorg jaarlijks 1 miljard euro kosten en dat dat door vergrijzing kan oplopen tot 2,4 miljard euro per jaar. Gevaarlijke situatie Ook afgelopen jaar vielen veel 65-plussers (26 procent) door ouderdomsklachten. 1 op de 10 (11 procent) viel zelfs meerdere keren. Het vaakst gebeurt dat thuis, als ze alleen zijn. Gevaarlijk, want soms is die val hard en ze komen lang niet allemaal zelf overeind. "Ik heb wel eens lang op de grond gelegen, omdat ik niet overeind kon komen vanwege duizeligheid. Maar het is steeds goed gekomen", vertelt een 65-plusser.

Sociale en mentale impact Dat is geen incident, want 1 op de 10 van de 65-plussers die alleen in huis viel, verloor het bewustzijn. Ook ernstig letsel als een hoofdwond, botbreuk of hersenschudding zijn geen uitzondering. Iemand die een bot brak door een val vertelt over de mentale en sociale impact van de gebeurtenis: "Ik ben eerlijk gezegd flink van slag geweest. Ik bleef in de maanden erna veel binnen, maar vereenzaamde daardoor. Ook niet goed, dus ik probeer nu vooral voorzichtig te zijn."

Geen gesprek, geen maatregelen Ondanks de omvang en de impact van het probleem is erover praten niet vanzelfsprekend. Zo heeft 1 op de 10 niets tegen anderen gezegd over de val. Omdat ze het niet nodig vonden, maar ook uit angst om zelfstandigheid te verliezen. Ook willen ze anderen niet ongerust maken. "Op zich was ik steeds blij dat niemand iets had gezien en begon te zeuren over dat ik mijn huis uit zou moeten", vertelt een oudere die meerdere keren alleen is gevallen. De meesten (62 procent) namen na hun val ook geen maatregelen, zoals de aanschaf van een wandelstok of het volgen van een valcursus. 'Koppig, trots, weet alles beter' Ook kinderen merken dat het onderwerp voor hun ouders taboe is. Ruim een derde (36 procent) zegt dat ze na een val van hun ouder daarover wilden praten, maar hun vader of moeder daar niet voor open stond.

"Koppig, trots, weet alles beter en vindt ingebeelde oordelen van andere mensen over 'lelijke stok' belangrijker. Hopeloos", verzucht een ondervraagde over pogingen om een gesprek met de ouder aan te knopen. Onrust over toekomst Omdat ook veel kinderen ervaren dat de ouder niet openstaat voor maatregelen, zijn ze ongerust over de toekomst. Van alle kinderen schat de helft (50 procent) de kans groot in dat een ouder binnenkort valt door ouderdomsklachten. Als een ouder al een keer is gevallen, is die onrust bij kinderen nog veel hoger. Van die groep denkt 90 procent dat de ouder op korte termijn opnieuw valt.

"Rollator geprobeerd, maar ze laat 'm gewoon staan. Ik ben bang dat het een keer helemaal misgaat en ik geen ouder meer heb, terwijl het gewoon te voorkomen is", vertelt een ondervraagde.