De helft (51 procent) van ouders van nu denkt dat opvoeden tegenwoordig moeilijker is dan vroeger. Digitale ontwikkelingen en social media spelen daarin een grote rol, maar ook de ongewenste meningen van buitenaf maken het lastig.

Helft van ouders denkt dat opvoeden zwaarder is dan vroeger: hogere eisen, meer meningen en verslavende schermen

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 2.000 ouders van kinderen tot 18 jaar van het Opiniepanel. Een iets kleinere groep (45 procent) denkt dat er niet veel verschil is met vroeger: iedere generatie heeft zo zijn uitdagingen. Over één ding is bijna iedereen het eens: het is er voor ouders in elk geval niet makkelijker op geworden.

Hoge eisen Verschillende ouders merken op dat er tegenwoordig veel meer kennis is over opvoeden, wat zowel als een zegen als een vloek wordt gezien. Iedereen wil het graag goed doen, en ouders stellen hoge eisen aan de opvoeding van hun kinderen, maar vaak zien ze door de hoeveelheid informatie door de bomen het bos niet meer. Door alle uiteenlopende theorieën over opvoeden die de ronde doen, krijgen ouders ook sneller met kritiek te maken, denkt een deel. "Iedereen heeft tegenwoordig wel een mening over hoe jij je kinderen moet opvoeden. Vroeger werd er naar mijn idee nauwelijks over gesproken, nu zeggen mensen heel snel of iets goed is of niet", vindt een moeder.

Meningen buitenaf De meeste ouders, zes op de tien (60 procent), storen zich ook weleens aan die ongevraagde meningen van anderen. Bovenaan dat lijstje staan (schoon)ouders, andere ouders in de omgeving, of onbekenden op straat. Ouders van jongere kinderen ergeren zich vaker aan meningen van instanties: bijvoorbeeld het consultatiebureau (28 procent) of de school van de kinderen (18 procent). Maar ook online lopen sommige ouders tegen ergernissen aan: "Je kunt geen sociale media meer openen of je wordt doodgegooid met meningen en advies."

Veel schermgebruik Bovendien zijn media in het algemeen voor meer ouders een doorn in het oog, als het gaat om de opvoeding van hun kinderen. Een meerderheid van de ouders (59 procent) vindt dat hun kroost te veel tijd doorbrengt achter een scherm. Onder ouders van tieners is dat bijna driekwart (72 procent). Toch vinden veel ouders het lastig om die schermtijd voor hun kinderen in te perken. Ouders van tieners wijzen op het verslavende effect van social media, of maken zich zorgen over de negatieve effecten die dat bijvoorbeeld kan hebben op het zelfbeeld van hun kind. Voor ouders van jongere kinderen zijn schermen vaak juist een 'makkelijke oplossing'. "Helemaal in de vakantie waarin ik gewoon moet werken en opvang ontzettend duur is", verzucht een ouder. "Meetings met schreeuwende kinderen is ook geen optie, dus dan maar achter de tv."

Individualistischer Een ander nadelig gevolg daarvan is volgens ouders dat kinderen minder buiten komen, en minder in aanraking met anderen. Iets wat volgens sommigen past in de huidige tijdgeest, waarin mensen meer in zichzelf gekeerd zijn. "De uitgebreide familie is verdwenen. De samenleving is veel te individualistisch, waardoor alle problemen bij het gezin blijven", zegt een deelnemer. Ook ouders zelf kijken niet altijd naar anderen voor hulp: drie op tien (29 procent) vragen nooit om hulp of advies bij het opvoeden. Tweederde (68 procent) doet dat wel: het vaakst gaat het dan om zaken als emotionele ontwikkeling, gedragsproblemen, of het stellen van regels en grenzen.

Ouders van nu voeden hun kinderen naar eigen zeggen minder streng op, dan zij zelf zijn opgevoed.