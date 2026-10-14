Bijzonder onderwijs, meeste mensen willen er vanaf en alleen nog openbare scholen

De meeste mensen (56 procent) vinden het een slechte zaak dat scholen in Nederland een ideologische overtuiging kunnen hebben. De overheid zou alleen nog openbare scholen moeten subsidiëren, vindt twee derde (64 procent).

Een derde vindt het een goede zaak dat vrijheid van onderwijs in de wet is vastgelegd

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 19.000 leden van het Opiniepanel. Sinds 1917 is in de wet vastgelegd dat de overheid betaalt voor scholen met een bepaalde onderwijsvisie, politieke overtuiging of religie als achtergrond. Scholen hebben daarbij vrijheid om hun onderwijs zelf in te richten, terwijl de overheid toezicht houdt op de onderwijskwaliteit. Maar ruim 100 jaar later is er discussie over de houdbaarheid. CDA-kiezers verdeeld Nog los van de financiering, zijn de meeste mensen al niet zo te spreken over de vrijheid om scholen op te richten met een ideologische achtergrond. Slechts eenderde (32 procent) vindt het een goede zaak dat deze vrijheid in de wet is vastgelegd. Dat is bij de meeste kiezersgroepen zo, maar er zijn uitzonderingen: de SGP, de ChristenUnie en ook FVD.

Twee kiezersgroepen zijn verdeeld: CDA en SP. Het CDA wijkt hierin als christelijke partij dus af van de SGP en de ChristenUnie. 43 procent van de CDA-kiezers vindt het een goede zaak; 46 procent niet. Een van hen schrijft: "Vroeger was het overzichtelijker: openbaar of christelijk. Met steeds meer andere invloeden en secularisering wordt duidelijk dat het niet meer werkt en we terug moeten naar neutraal onderwijs." Alleen voor openbare scholen betalen Moet de overheid het bijzonder onderwijs dan nog financieren? Nee, zegt een nog grotere meerderheid (64 procent). Deze groep vindt dat de overheid alleen voor openbaar onderwijs zou moeten betalen. Vooral omdat de overheid volgens hen juist moet stimuleren dat het onderwijs neutraal moet worden gegeven, los van heersende politieke ideeën, religie of andere onderstromen.

Welke informatie kregen panelleden te zien? Omdat het begrip bijzonder onderwijs een veelomvattend begrip is, kregen alle ondervraagden onderstaande uitleg voorgelegd: We stellen je nu vragen over het bijzonder onderwijs. Dat is onderwijs op een school met een specifieke godsdienst (bv. christelijk, joods of islamitisch), levensovertuiging (politieke standpunten) of onderwijsvisie (bv. vrije school of montessori) als uitgangspunt. In de wet is vastgelegd dat deze scholen betaald worden door de overheid, net als openbare scholen die geen ideologische achtergrond hebben. De overheid laat de school vrij in hoe ze onderwijs aanbieden, maar controleert de kwaliteit van het onderwijs wel. Tegenstanders vinden bijzonder onderwijs niet meer passen bij deze tijd en denken dat het leidt tot verdeling in de samenleving. Voorstanders vinden dat het leerlingen waarden meegeeft die belangrijk zijn in de Nederlandse maatschappij en het een vorm van vrijheid is.