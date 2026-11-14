3 op 10 ouders zien kinderen van slag raken in sinterklaastijd: 'Plassen weer in bed als Sinterklaasjournaal begint'

Kinderen zijn drukker, slapen slechter of zijn juist een stuk vrolijker: 3 op de 10 (27 procent) ouders met kinderen op de basisschool merken dat hun kind uit zijn of haar doen is in de aanloop naar het Sinterklaasfeest.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder bijna 1.200 deelnemers met kinderen op de basisschool die al dan niet in Sinterklaas geloven. Nu het Sinterklaasjournaal weer is begonnen, neemt de spanning rondom het feest ook weer toe. 'Kinderen zenuwachtiger en banger' Een kwart (24 procent) van de ouders vindt dan ook dat het Sinterklaasjournaal te spannend wordt gemaakt. "Met de Sint die kwijt is, worden mijn kinderen zenuwachtiger en banger", vertelt iemand. "Dat is niet nodig." En iemand anders zegt: "Toen ze jonger waren en nog in Sinterklaas geloofden, plasten ze in de week dat het Sinterklaasjournaal begon weer twee keer in bed, terwijl ze allang zindelijk waren uiteraard."

Aan Sinterklaasjournaal ontkomen Sommige ouders (15 procent) zeggen dat ze liever niet zouden hebben dat hun kind naar het Sinterklaasjournaal kijkt, maar dat er niet aan is te ontkomen. Bijvoorbeeld omdat er op school naar wordt gekeken of bij vriendjes thuis. Anderen lukt dat wel, zo zegt iemand: "Mijn kind is 3,5 jaar. Ze kijkt het Sinterklaasjournaal niet. Dat is een bewuste keuze. Ik vind dat dat te spannend is en dat er te veel in gebeurt." Opvoedkans De grootste groep ouders (61 procent) vindt het tv-programma niet te spannend. Sommigen zien er juist een leerproces in: "Het neemt ze mee in de huidige realiteit en leert ze omgaan met onzekerheid en dat er overal wel een verklaring en oplossing voor is. We praten daar in de familie vrij uitgebreid over. Ik vind het helemaal geweldig!"

Het neemt ze mee in de huidige realiteit en leert ze omgaan met onzekerheid en dat er overal wel een verklaring en oplossing voor is. panellid over Sinterklaasjournaal

Zo kijkt ook hoofdredacteur Sofie Vissers van platform JM ouders ernaar: "Ik denk dat we het juist moeten zien als een opvoedkans, om kinderen te leren omgaan met stress. Ik denk dat kinderen daar alleen maar heel veel van leren."

Neem het serieus 3 op de 10 (27 procent) ouders met een kind op de basisschool dat al dan niet in Sinterklaas gelooft, merken dat hun kind uit zijn of haar doen is tijdens de Sinterklaasperiode. Voor sommigen komt dat echt door de drukte rondom het feest, maar anderen merken ook dat het een combinatie is van factoren, zoals de korter wordende dagen. Volgens Vissers is het belangrijk om de spanning van je kind wel serieus te nemen: "Benoem de spanning en vraag wat ze dan precies spannend vinden en waarom. Zo leer je dat je kind spanning heeft, dat dit er mag zijn en hoe je die spanning bij kan sturen. Dat is emotieregulatie." Leren omgaan met spanning Vissers benadrukt daarbij dat je goed moet kijken naar je eigen kind: "Als je merkt dat je kind er buikpijn van krijgt en slecht slaapt, dan zou je kunnen besluiten om Sinterklaas wel een keertje over te slaan of het journaal 's middags te kijken." Ouders merken dat het er ook aan ligt aan hoe zij zelf met de gebeurtenissen in de Sinterklaasperiode omgaan. "We maken dingen speciaal, dat benoemen we, maar we maken het niet groot", legt iemand uit.

Sinterklaasjournaal leukste aan het feest De meeste ouders (58 procent) vinden het Sinterklaasjournaal juist een van de leukste dingen aan het feest. De satire, gelaagdheid en balans tussen grapjes voor volwassenen en kinderen maakt het volgens hen juist zo goed. Veel vinden dan ook dat het voor zichzelf als volwassene ook leuk is om naar te kijken. "Wij genieten elk jaar weer van het Sinterklaasjournaal met zijn allen", zegt iemand. "Bonus dat het ook de actualiteit op de hak neemt, zo is het ook voor volwassenen leuk." Te veel politiek? Toch vinden 4 op de 10 ouders (41 procent) dat het Sinterklaasjournaal minder zou moeten inspelen op serieuze nieuwsgebeurtenissen zoals rampen en politiek. "De laatste jaren is het een groot feest voor de volwassenen geworden met grapjes erin die de volwassenen begrijpen, maar daar is het journaal toch niet voor gemaakt", vindt iemand.