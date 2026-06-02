1 op de 10 Oranjefans slaat WK over: Geen zin in 'Trump-show' en slecht imago van de FIFA

Met het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada is er voor het derde wereldtoernooi op rij flinke kritiek op de keuze voor het gastland. 1 op de 10 Oranjefans zegt om die reden niet te gaan kijken: meer dan bij de WK’s in Rusland en Qatar.

10 procent van Oranjefans is van plan om dit WK aan zich voorbij te laten gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel. De online petitie van journalist Teun van de Keuken, waarmee het Nederlands elftal werd opgeroepen niet in Amerika te spelen vanwege de geopolitieke situatie in het land, werd de afgelopen weken bijna 175.000 keer ondertekend. Een derde (32 procent) is het eens met die oproep, ongeveer de helft (49 procent) vindt dat Oranje er gewoon bij kan zijn. 'Geen sportswashing' De meeste mensen (59 procent) vinden het wel belangrijk waar een toernooi gespeeld wordt. Soms om praktische redenen, zoals het tijdsverschil met Nederland, reisafstand tussen speelsteden of de temperatuur. Maar vaker noemen deelnemers de democratie en mensenrechten in een land. "We moeten 'foute landen' niet de gelegenheid geven voor sportswashing", vindt iemand. 3 op de 10 (30 procent) hechten minder waarde aan de keuze voor het gastland. Een vaak gehoord argument onder deze groep is dat sport niet politiek gemaakt moet worden. Ook denken sommigen dat er op elk land wel wat aan te merken valt: "Ik vind het belangrijk, maar er vallen ook enorm veel landen af als de morele standaard wordt toegepast."

Dan maar niet kijken? 1 op de 10 (10 procent) Oranjefans en 15 procent van alle deelnemers zijn van plan om dit toernooi aan zich voorbij te laten gaan, omdat ze niet achter de keuze voor de VS als gastland staan. Deze groep deelnemers is groter dan bij de twee eerdere 'controversiële' WK's in Rusland (9 procent) en Qatar (13 procent). Deze deelnemers hopen op die manier een signaal af te geven, of hebben geen zin in de 'grote Trump-show'. Anderen geven aan er wel moeite mee te hebben, maar te veel van het spelletje te houden om een WK over te slaan. "Het liefst zou ik niet kijken, maar dat is ook niet uit te leggen aan mijn kinderen", vertelt iemand. "Die gun ik ook een jeugd met leuke herinneringen, waar thuis niet zo moeilijk wordt gedaan." Slecht imago FIFA Over de FIFA, de internationale voetbalbond die bepaalt waar een EK of WK gehouden wordt, hebben panelleden weinig goede woorden over. Een ruime meerderheid (78 procent), voetbalfans of niet, heeft een negatief beeld van de organisatie. Bij slechts 3 procent staat de FIFA er goed op.

Bij veel deelnemers stond de organisatie, onder andere door de omkopingsschandalen bij eerdere toernooien, al langer bekend als een 'corrupte bende'. Onder de huidige voorzitter, Gianni Infantino, is dat alles behalve verbeterd. "Alles draait om geld. Het meest verwerpelijke was wel de FIFA-vredesprijs voor Trump, hielenlikkerij van de bovenste plank", vat iemand het gevoel van velen samen.

