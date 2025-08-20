1 op 5 ouders denkt dat tienerkind ongezond eet, meerderheid wil strengere regels voor influencers 'met slechte invloed'

Een vijfde (20 procent) van ouders met een tiener tussen de 13 en 18 jaar vindt dat hun kind vooral ongezond eet. Hoe ouder het kind, hoe lastiger het is om te zorgen dat het gezonde keuzes maakt, zeggen ze. Door verleidingen buiten de deur én online.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 2.000 ouders in het Opiniepanel, waarvan ruim de helft een of meerdere kinderen heeft tussen de 13 en 18 jaar. Hoewel een ruime meerderheid van alle deelnemers (88 procent) aangeeft dat hun kind over het algemeen gezond eet, neemt dat aandeel af als de leeftijd van het kind hoger wordt. Snoepen op school Veel van de ouders met tieners geven in het panelonderzoek aan dat hun kind thuis wel redelijk gezond eten krijgt, maar zij daar buitenshuis minder grip op hebben. Op school kiezen ze vaker voor ongezonde tussendoortjes of frisdrank, vermoeden ze. Ook ouders van jongere kinderen lopen weleens tegen dat probleem aan, maar wijzen daarvoor vaker naar de grootouders. "Wij proberen het echt wel, maar ik merk dat de opa's en oma's hem dan weer verwennen met een snoepje, een ijsje, of koekje. En zelf wil je ook niet altijd 'nee' zeggen", verzucht een vader.

Naarmate hun kinderen ouder worden eten ze ongezonder, denken ouders

'Te veel verleidingen' Bovendien wordt het kinderen er ook niet makkelijk op gemaakt om gezonde keuzes te maken, vinden de ondervraagde ouders. Terwijl gezond eten volgens hen vaak 'te duur' is, is het aanbod van junkfood volgens hen vaak 'te aantrekkelijk' en overal aanwezig. En daar komt in deze tijd nog een ander aspect bij: het internet. Bijna de helft (46 procent) van alle ouders maakt zich weleens druk over reclames en andere promoties voor ongezonde producten die kinderen online te zien krijgen. Bijvoorbeeld via influencers op social media, die dingen als energiedranken aanprijzen of verkopen.

Influencers 'grijs' gebied In Nederland hebben voedselfabrikanten zelf regels opgesteld in de zogenoemde 'reclamecode voor voedingsmiddelen'. Daarin is afgesproken dat er geen reclame voor eten en drinken buiten de Schijf van Vijf wordt gemaakt die gericht is op kinderen tot en met 12 jaar. Het gaat om zelfregulering, er is dus geen wettelijk verbod op dit soort kindermarketing. Ook voor influencers gelden deze regels, maar zij begeven zich in een 'grijs' gebied. In de praktijk is het namelijk niet altijd duidelijk wanneer iets onder reclame valt of wanneer het om een persoonlijke mening gaat. Ook beweren influencers zelf vaak een oudere doelgroep te willen bereiken, ondanks dat veel jongere kinderen hen ook volgen.

Een meerderheid van de ouders vindt dat er strengere regels moeten komen voor influencers die ongezond voedsel tonen

Strengere regels? Een meerderheid van alle ouders (72 procent) zou het daarom goed vinden als er strengere regels komen voor influencers als het gaat om het tonen van ongezond eten en drinken. Zij vinden dat influencers, zeker omdat ze een groot bereik onder jongeren hebben, meer verantwoordelijk moeten worden gehouden. De invloed van dit soort internetpersoonlijkheden moet niet onderschat worden, merkt een deelnemer aan het panelonderzoek. "Kinderen zien tiktokkers echt als voorbeeld", zegt diegene. "Als ouder is het lastig een tegengeluid te hebben, ook als de informatie feitelijk echt onjuist is."