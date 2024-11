Doordat de Belastingdienst bij zzp'ers gaat handhaven op schijnzelfstandigheid stopt maaltijdbezorger Uber Eats vanaf begin volgend jaar met de inhuur van ZZP'ers. Ook in andere sectoren leidt de strengere handhaving tot veel onrust bij deze groep.

Joeri Bijl kan hierover meepraten. Hij werkt al 12 jaar als zelfstandige in de IT, onder andere voor overheidsorganisaties. Hij is zzp'er geworden om afwisseling te hebben in het werk. Normaal gesproken vindt hij makkelijk een nieuwe opdracht, maar nu is dat door de naderende handhaving totaal anders.

'Slapeloze nachten'

"Ik heb voor komend jaar geen opdrachten, want die zijn allemaal afgezegd", vertelt hij. "En dat heeft wel slapeloze nachten met zich meegebracht." Zijn situatie is op dit moment erg onzeker. "Het wordt spannend wat ik volgend jaar ga doen. Ofwel, afwachten tot de storm overwaait en wat er dan gaat gebeuren. Of ik moet iets heel anders gaan doen."

Hij spreekt via een grote appgroep met veel collega's die in dezelfde situatie zitten. "Daar is heel veel onrust. Bij 99 procent stopt de opdracht per 1 januari en is het onduidelijk wat er volgend jaar gaat gebeuren."

Schijnzelfstandigen

Naast Joeri zijn er in Nederland zo'n 1,2 miljoen zzp'ers. Het merendeel hiervan is echt ondernemer, maar de Belastingdienst vermoedt dat een deel van deze groep werkt als schijnzelfstandige. Zij zijn op papier ondernemer, maar doen in de praktijk hetzelfde werk én onder dezelfde voorwaarden als werknemers.

De zorg is dat deze groep te weinig betaald krijgen om zichzelf te verzekeren en te sparen voor hun pensioen. Ook krijgen zij fiscale voordelen die bedoeld zijn voor ondernemers. Dit zorgt volgens critici voor oneerlijke concurrentie tussen werknemers en schijnzelfstandigen.

Over één kam scheren

"Ik snap dat er bij fietskoeriers gecontroleerd wordt. Als zij een ongeluk hebben en arbeidsongeschikt raken, dan hebben zij een serieus probleem. Maar wij zitten in een veel hogere tariefklasse", reageert Joeri op het besluit van de overheid. Hij vindt het ernstig dat grote groepen zzp'ers over één kam geschoren worden.

"Wij hebben zelf voorzieningen getroffen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Daarom zou ik zeggen: richt je als Belastingdienst vooral op de lagere tariefklasse, daar zitten de meeste problemen rondom schijnzelfstandigheid."

Angst voor Belastingdienst

Cristel van de Ven is voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Zij begrijpt dat de Belastingdienst gaat handhaven op schijnzelfstandigheid en vindt het ook begrijpelijk dat Uber Eats stopt met zzp'ers. "Ik kan me voorstellen dat daar veel maaltijdbezorgers werken tegen een relatief laag tarief, die inderdaad feitelijk geen ondernemer zijn."

Maar, ze ziet ook dat het handhaven van de Belastingdienst voor grote onrust bij zzp'ers zorgt. "Wij horen van veel zzp'ers dat opdrachtgevers hun opdrachten stopzetten uit angst voor problemen met de Belastingdienst. Dit horen we ook van zzp'ers die écht duidelijk als ondernemer werken."