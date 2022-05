Max Verstappen won voor een vierde keer een Formule 1-race in dit seizoen. En voor de tweede maal op rij verloor hij rond de 3 kilo aan gewicht tijdens de race. Het waren dan ook twee warme races. Maar hoe zit het eigenlijk met dit race-dieet?

Zowel vooraf als achteraf wordt een coureur gewogen, inclusief racepak, schoenen én helm. Dat is van belang voor het zogeheten minimumgewicht: iedere auto inclusief coureur moet dit jaar minstens 798 kilo wegen. Dit om ervoor te zorgen dat het totale gewicht van iedere deelnemer zo gelijk mogelijk is.

80 kilo voor een coureur

Autosport-verslaggever Rick Winkelman van Ziggo Sport vertelt dat een coureur standaard op 80 kilo wordt ingeschaald. Als iemand lichter is, komt er gewoon gewicht op de auto bij. "Je begint in feite altijd iets te zwaar aan een race. Omdat je dus veel drinkt vooraf. Dat klopt."

"De coureurs die zweten natuurlijk enorm. Maar je moet gewoon fit blijven. Een goede vochthuishouding hoort daar ook bij."

Kapot uit de auto komen

Dat het fit blijven echt niet van alle tijden is, vertelt autosport-historicus Koen Vergeer: "Vroeger werd er allemaal niet zo streng gelet op dat minimumgewicht, en toen zag je coureurs echt uitgeput uit die auto's komen."

"Een voorbeeld is oud-wereldkampioen Nigel Mansell die altijd compleet kapot uit de auto kwam. Maar sinds begin jaren 90 wordt er al veel meer op voeding gelet. Ze komen nu echt niet meer zo kapot uit de auto. Behalve dan op hele warme locaties zoals Singapore of nu net Miami."

Albers raakte ook kilo's kwijt

En op zo'n warme locatie werd er ook gereden toen Christijan Albers nog Formule 1-coureur was. "Het ligt natuurlijk aan de persoon, maar ik heb het zelf ook wel aan den lijve ondervonden. In een race in Maleisië zo rond 2005 was ik zomaar 2 à 3 kilo aan vocht kwijt."

"Je drinkt dan voor de race echt heel veel. En in de auto zelf heb je ook een drinksysteem", vertelt hij. "Dat moet je dan wel gelijk snel opdrinken, na een kwartier is het al super heet, dan heb je gewoon hete thee." Albers, tegenwoordig analist bij ViaPlay, startte zelf 46 keer in een race en herkent de situatie van Verstappen dus wel.

'Je merkt er niks van'

"Maar je hebt er eigenlijk weinig last van tijdens de race, omdat je natuurlijk opperste concentratie hebt op dat moment", zegt Albers. "Je bent zo gefocust. Je merkt pas na afloop als je uit de auto stapt wat voor klap je lichaam heeft gekregen. En hoe moe je eigenlijk bent."

"Maar tijdens de race merk je bij wijze van spreken nog niet eens als je been of arm eraf ligt. Dus dat vochtverlies merk je dan ook niet."

Alles telt

Autocoureur Tim Coronel weet dat Verstappen tijdens de race in Miami geen drinksysteem mee wilde hebben. "Dat is toch weer een kilo die je anders tijdens de race meeneemt, dat kost je in principe tijd, zo scherp zitten ze er echt in."

En waar dat in andere gevallen toe kan leiden, merkte Coronel tijdens de Dakar-rally. "Je komt na zo'n etappe in het begin echt uitgedroogd binnen, je huid gaat scheuren, dat soort zaken."

Zoutoplossing tegen vochtverlies

Als je dat niet doet, dan zijn de gevolgen ook tijdens het rijden heel duidelijk, in zo'n lange rally als Dakar. "Je denkvermogen gaat achteruit, alle functies in je lichaam worden gewoon minder. Ik heb na een wedstrijd wel eens anderhalve liter moeten drinken omdat ik anders niet op gewicht was," vertelt Coronel.

Hij heeft wel een oplossing om vochtverlies te beperken. "Als we weten dat het heel heet is, dan nemen we van tevoren een soort zoutoplossing. Om te zorgen dat je minder vocht verliest. Dat werkt wel erg goed, daar moet je dan wel een dag of 2 van tevoren mee beginnen."