Hulporganisaties maken zich zorgen, nu de hulpverlening van VN-organisatie UNRWA dreigt te verdwijnen in Gaza. Hulpverlener Meinie Nicolai van Artsen zonder Grenzen maakt zich daar grote zorgen over.

Gisteren nam het Israëlische parlement een wet aan die VN-organisatie UNRWA verbiedt om nog langer te werken in Israël. Dit terwijl veel hulp aan Palestijnen Gaza binnenkomt via Israël. Honderdduizenden Gazanen zijn afhankelijk van de UNRWA. Het is niet de enige hulporganisatie in het gebied, maar wel de grootste. UNRWA levert naast gezondheidszorg bijvoorbeeld ook onderwijs.

'Wordt alleen maar erger'

Hulpverlener Meinie Nicolai van Artsen zonder Grenzen was eerder dit jaar in Gaza als coördinator van alle medewerkers van de ngo in het gebied. "Het was toen al zeer ernstig, met veel doden en gewonden", vertelt ze.

"We hadden toen ook al minder toegang in Gaza. Nu hebben we helemaal geen toegang meer tot het noorden. We kunnen niet opschalen en als UNRWA wegvalt wordt het alleen maar erger." Nicolai werkt al 30 jaar als hulpverlener en vertelt dat deze crisis één van de ergsten is die ze ooit meemaakte. "De mensen zien niet meer wat de toekomst kan brengen, families zijn uit elkaar gerukt, alles is totaal verwoest."

Heel belangrijk in de regio

In Gaza wordt het werk van hulpverleners onderling gecoördineerd, zegt Nicolai. "Wij focussen ons vooral op ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg. Nu is dat vooral wondverzorging en chirurgie, door het grote aantal gewonden. Ook UNRWA doet veel eerstelijnszorg. We kwamen een paar keer per week met alle organisaties bij elkaar. UNRWA speelt een hele belangrijke rol."

Ze vervolgt: "Zij zijn enorm groot, het zijn de Verenigde Naties. Ze hebben het mandaat voor Palestijnse vluchtelingen. Ze zijn eigenlijk de ruggengraat van de regio, als het gaat om de zorg."

In opspraak

Begin dit jaar kwam UNRWA in opspraak. Israël meldde toen dat twaalf medewerkers van de hulporganisatie betrokken zouden zijn geweest bij de aanslag van 7 oktober. Nederland schortte daarna, net als veel andere landen, de bijdrage aan de hulporganisatie op.

Later bleek uit onafhankelijk onderzoek, geïnitieerd door de VN, dat die beschuldigingen niet voldoende bewezen konden worden. Nederland maakte tot nu toe elk jaar 19 miljoen euro over aan de UNRWA en gaat dat in 2025 weer doen.

Hulpverlening in Gaza

Hoe gaat Artsen zonder Grenzen om met strijdende partijen? "Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig. We werken overal ter wereld om burgers gezondheidszorg te bieden. En dan praat je met de autoriteiten voor toestemming, ook in Gaza. Dat je met mensen spreekt, is evident in een conflictsituatie", zegt Meinie Nicolai.

In een bericht op X schrijft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat het wel belangrijk is om humanitaire hulp te bieden in Gaza. Maar Nicolai heeft geen idee hoe. "Er is nu al bijna niks. We weten niet eens wat er in het noorden van Gaza gebeurt. We zijn het contact kwijt met een van onze artsen in het noorden. De arts is een jaar geleden achtergebleven om gewonden te verzorgen."