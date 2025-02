Zo pakte Tom Boersma uit Deventer de onveiligheid en overlast in zijn wijk aan

Zakjes coke in de achtertuin, dronken vechtpartijen en afval op straat. Lange tijd kampt de buurt van Tom met ernstige overlast van een groep arbeidsmigranten. Tot alle bewoners hun krachten bundelden.

Inmiddels woont Tom Boersma weer met veel plezier in de Deventer wijk Voorstad. Maar de buurt zucht jarenlang onder de overlast van een grote groep arbeidsmigranten. "Er waren zoveel verhalen over illegaliteit en illegale verhuur dat we als bewoners dachten: hier moeten we iets mee."

14 arbeidsmigranten

Het is eind 2020 als Tom een huis koopt in de buurt. Hij wist dat er arbeidsmigranten naast hem woonden. Maar dat ze overlast veroorzaakten werd na een paar maanden pas duidelijk. De woning naast zijn huis werd niet bewoond door een paar, maar door 14 arbeidsmigranten. Illegaal, op zo'n 130 vierkante meter.

In en om het huis was het onrustig. Er was drank- en drugsoverlast. "Maar ook geweld", zegt Tom. Het voelde onveilig. "Ik was ook bang voor brandgevaar omdat er gekookt werd op de kamers", zegt hij. Op het hoogtepunt van de overlast klommen arbeidsmigranten via zijn tuin hun eigen woning binnen en trof hij pakjes cocaïne en pep in zijn achtertuin.

Onveiligheid

En dat bleek niet alleen naast Tom het geval te zijn. Op verschillende plekken in de buurt waren dit soort panden. Buurtbewoners voelden zich niet meer veilig op straat. Met name in het voorjaar en de zomer zaten veel arbeidsmigranten op straat te drinken of drugs te gebruiken, vertelt Tom. "Maar ook werden vrouwen geïntimideerd, nagefloten of er werden opmerkingen bij gemaakt."

De politie moest verschillende keren uitrukken voor vechtpartijen op straat. "Ze betalen een hoop geld voor weinig privacy, er worden veel middelen gebruikt en dat zorgt voor wrijving en spanning", verklaart hij. "Dat is gelukkig nu niet meer het geval, alle illegaliteit is verdwenen."

'Hier moeten we iets mee'

"Wat het meest in het oog sprong, en wat voor iedereen zichtbaar was, was het afval." Bewoners van de illegaal verhuurde panden werkten in de vleesindustrie rondom Deventer op tijdelijke contracten. "Zodra er weer mensen vertrokken en nieuwe mensen voor terugkwamen, belandde veel van de oude huisraad op straat."

De problemen waren zo groot dat de buurt de meest gemelde overlastlocatie van heel Deventer werd. Tom mobiliseerde zijn buurtbewoners en vormt een bewonerscollectief met als doel de overlast en illegaliteit aan te pakken. "We hebben gezegd: 'we gaan iedere situatie, iedere melding die binnenkomt, anoniem behandelen'."

Illegaliteit aangepakt

Uiteindelijk onderzoekt het bewonerscollectief van Tom negentig panden: bij 60 was er daadwerkelijk overlast en bij 31 was er ook illegaliteit. "Ze zijn allemaal gesloten en er is een nieuwe verordening ingesteld, waardoor hier op dit moment geen kamerverhuurpanden of geen omzettingsvergunning meer aangevraagd kan worden."

Ook betrekt Tom de media erbij. "Dat heeft wel de gemeente in beweging gezet om actie te ondernemen", vertelt hij. "Ze hebben ook zelf extra mensen aangenomen om zelf op zoek te gaan naar dit soort panden."