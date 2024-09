De term 'hardwerkende Nederlander' werd veel gebruikt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen deze week. Maar hoe hardwerkend zijn Nederlanders eigenlijk? Daarvoor moet je niet alleen kijken naar de hoeveelheid uren die mensen werken.

Je kunt op veel verschillende manieren kijken naar hard werken, vertelt internationaal arbeidsmarktspecialist Michel van Smoorenburg van het UWV. Zo kun je kijken naar hoe zwaar individuen het hebben tijdens hun werk, maar ook naar hoeveel mensen werken en hoeveel uur.

Meer mensen, minder uren

Om te beginnen bij hoeveel mensen betaald werk hebben: op dat gebied doen we het goed in Nederland, zegt Smoorenburg. "Daar scoren we het hoogst van Europa, of zelfs wereldwijd."

Volgens hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Peter Hein van Mulligen stijgt het aantal mensen dat betaald werk doet ook nog steeds.

Veel jongeren en ouderen

Wat uren per week betreft scoren we minder hoog. "Nederlanders werken gemiddeld weinig uren, ongeveer 31. Het gemiddelde in de Europese Unie is 37 uur." In Nederland zijn dus veel mensen aan het werk, maar samen maken zij relatief weinig uren.

"Dat maakt ons heel gemiddeld als je het vergelijkt met andere landen", zegt Van Mulligen. Daarnaast werken in Nederland veel jongeren, en ouderen werken langer door. "Dat betekent dat je veel jaren aan het werk bent, maar in die jaren gemiddeld gesproken minder werkt."

Hoge productiviteit

Ook kan er gekeken worden naar productiviteit. Die is in Nederland hoog, zegt Van Mulligen. "Per gewerkt uur doen we heel veel, dat heeft er ook mee te maken dat veel werkprocessen efficiënt zijn ingericht." Dat komt bijvoorbeeld door computers en andere systemen.

"We zijn wel wat gezakt. In de club van rijke landen stond Nederland op de vijfde plek en de afgelopen 10 jaar zijn we afgezakt naar de tiende." De afname van groei in productiviteit zie je in alle geïndustrialiseerde landen. Daar merken ze volgens Van Mulligen dat de belangrijkste technologie die tijd bespaart al is geïntroduceerd. Dus dan wordt het steeds moeilijker om nog efficiënter te werken.

Niet verder zakken

Toch gaat de afname van groei in productiviteit in Nederland wel harder dan in andere landen. Dat komt volgens Van Mulligen door tijdelijke oorzaken. "Denk bijvoorbeeld aan de afbouw van de gaswinning. Dat was een hele productieve activiteit, maar omdat we ermee gestopt zijn drukt dat de productiviteitscijfers."

"Er is ook wel sprake geweest van een verplaatsing van werk van hele hoge naar wat minder hoge productiviteitssectoren. Maar ook dat lijkt nu voorbij, dus het is niet gezegd dat we verder zullen zakken op het lijstje", zegt Van Mulligen.

Meer mensen met pensioen

Toch is het wel belangrijk dat de arbeidsproductiviteit stijgt, volgens senior econoom van de Rabobank Leontine Treur. "Als je de economie wil laten groeien, is er een simpele rekensom: of je zorgt dat meer mensen meer gaan werken, of je zorgt dat het werk wat die mensen doen effectiever is."

"We zijn natuurlijk met steeds meer mensen in Nederland, van wie ook een steeds groter aandeel al met pensioen is. Als je de AOW-kosten en zorgkosten wil kunnen blijven betalen, moet je met een kleiner deel van de bevolking meer geld verdienen", zegt Treur. Stijgende productiviteit kan daarbij helpen.

Belastingvoordeel

De politiek is ook bezig om meer mensen te laten werken, vertel Treur. "Er zijn plannen om mensen te stimuleren om meer uren te werken."

Zo is er bijvoorbeeld een plan om werkgevers die iemand met een beperking in dienst hebben een permanent belastingvoordeel te geven in plaats van het tijdelijke voordeel.