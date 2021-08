In Afghanistan wordt stad na stad ingenomen door de Taliban. De groep lijkt te beschikken over onuitputtelijke voorraden wapens en munitie. Maar waar betalen ze dat van? Afghanistan-kenner Olivier Immig legt het uit.

"Er gaan bedragen rond dat ze beschikking hebben over zo'n 1,5 tot 2 miljard euro per jaar", zegt Immig. "Een bekende manier waarop ze zichzelf financieren is de verkoop van opium, drugs. Maar ze verdienen het ook op andere manieren."

Ontvoeringen

Ondere andere door kidnappings. "Ze hebben tot vrij recent veel rijkere Afghanen ontvoerd. Ook wel Pakistani. Die moesten losgeld betalen. En het ging niet over een klein bedrag, maar over een paar miljoen dollar. Als je dat een aantal keer doet, levert dat veel geld op."

Daarnaast heft de Taliban belastingen bij de grensovergang voor konvooien. Als je het land in wilt, heb je volgens Immig weinig andere keus dat deze bedragen te betalen. "Je hebt twee mogelijkheden: je omdraaien en teruggaan of je erdoorheen vechten. Maar dat is een onhaalbare zaak, want er worden daar heel nare dingen gedaan." Met andere woorden, ze schromen niet om mensen te doden.

Buitenlandse sponsoren

Een andere manier waarop de Taliban aan geld komt, is door sponsoring. Zowel regeringen als individuen stoppen de terreurorganisatie geld toe.

"In het Midden-Oosten komt al jaren het nodige geld naar de Taliban toe. In de Arabische wereld gaat het om steunen van geestverwanten. Maar een land als Pakistan gaat het om een bevriend regime dat aan de macht kan komen."

Belastingen

Als laatste heft de Taliban ook religieuze belastingen voor de inwoners van het land. "Op alles wordt belasting geheven, voorbeeld op de oogsten van de landbouw, mijnbouw en transporten Die belastingen kunnen soms wel 10 tot 13 procent zijn", vertelt Immig. Dat is goed voor vele honderden miljoenen.

Net als aan de grens kan het er ook in dorpen en steden hard aan toe gaan. "Mensen die weigeren te betalen worden bijvoorbeeld opgehangen aan een boom als waarschuwing naar anderen: betalen of anders.."

'Hij is er trots op'

De inkomensstromen van de Taliban kennen we volgens Immig vooral door één man.

"Een zoon van de oprichter van de Taliban vertelt over hun inkomsten. Hij weet waar hij het over heeft en is daar ook wel trots op. Tuurlijk verzwijgt hij ook dingen, met name het verhaal van de kidnappings."