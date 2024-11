Leven van je aandelen en Bitcoin, in plaats van een 9 tot 5-baan. Voor sommigen klinkt dit als een droom, maar voor de 27-jarige Kevin is het al een aantal jaar de realiteit. "Waarom zou ik werk doen wat ik minder leuk vind, als het niet hoeft."

"Mijn werk was toch niet een volledige match", zegt de Rotterdamse Kevin. Het plan was om na het behalen van zijn bachelor en master, in de economische sector te gaan werken. Maar dat ging niet helemaal goed. De banen die hij kreeg, pasten toch niet helemaal bij hem, vertelt hij.

Meer aandelen dan salaris

"Ik ben gestopt met werken omdat het niet bij mij paste en omdat het zo goed ging met de Bitcoin en het beleggen, was het makkelijk om de stap te zetten", vertelt Kevin over het stoppen met werken voor een baas.

Het bleek dat hij met zijn aandelen gemiddeld genomen meer verdiende dan met werken. "Met beleggen in aandelen genereer ik nu het meeste van mijn inkomen." Met Bitcoin spaart hij nu voor zijn pensioen. "Mijn Bitcoin raak ik op dit moment niet aan."

Met de paplepel ingegoten

Kevin groeide op met een vader die veel bezig was met beleggen. "Hij had in mijn jeugd al een beleggingsportefeuille opgebouwd vanuit het idee dat het een goede manier kan zijn om het geld sneller te laten groeien. En om het in te zetten als een soort springplank voor mij en mijn broertje."

"Toen ik begin 20 was heb ik die portefeuille overgenomen", gaat hij verder. "Ik zei toen: 'Volgens mij ga ik er het meeste van leren als ik nu zelf met de scepter ga zwaaien'." Nadat hij wegging bij zijn werkgever, was het voor zijn familie dan ook geen gek nieuws toen Kevin vertelde dat hij voortaan van zijn aandelen en Bitcoin ging leven.

'Kan wakker worden wanneer ik wil'

En tot nu toe gaat dat zoals hij had gehoopt. De vrijheid waar hij naar op zoek was, heeft hij gevonden. "Ik ga heel erg goed op de vrijheid die ik ervaar. Ik kan elke dag wakker worden op het moment dat ik daar zin in heb en dan die ochtend besluiten wat ik die dag ga doen. Dat vind ik denk ik het prettigst", vertelt hij.

"En die vrijheid is niet alleen voor jezelf", gaat hij verder. "Ik ben daardoor ook in staat om keuzes te maken die ervoor zorgen dat ik dichterbij mijn omgeving kan staan. Als een vriend bijvoorbeeld gaat verhuizen, kan ik altijd helpen. Ik vind het fijn om beschikbaar te zijn."

Traditionele arbeid

Toch zou Kevin zijn leven zonder baan geen 'luilekkerland' noemen, al zien zijn vrienden en buitenstaanders dat soms wel zo. "Ze denken dat ik relatief weinig doe en een luizenleventje heb. Want je zegt: ik leef van Bitcoin en aandelen."

"Dat klinkt dan alsof je de hele dag als een gepensioneerde miljonair op je reet zit en het allemaal vanzelf gaat." Maar dat idee heeft volgens de 27-jarige vooral te maken met het feit dat hij niet voldoet aan het traditionele beeld van geld verdienen. "Bij dat beeld moet je vooral arbeid leveren en tijd investeren voor iemand anders."

Geen luizenleventje

"Een ondernemer of iemand met een fulltime baan wordt beschouwd als iemand die het heel druk heeft, die heel veel uren werkt", gaat Kevin verder. "Terwijl, als ik voor 'mijn werk' bijvoorbeeld een beleggingskeuze heb gemaakt, moet ik eerst gedegen onderzoek doen, en daarna blijven controleren of dat scenario standhoudt. En dat kan puur zijn: constant het nieuws volgen."

Op het werk dat Kevin verricht zit dus geen tijdslimiet. "Als ik het nieuws kijk, dan is dat voor 'mijn werk'. Maar iemand die daar van buitenaf naar kijkt, denkt mogelijk: die zit op de bank tv te kijken."

Niet reageren op elke verandering

Maar het moet natuurlijk wel leuk blijven, vrijheid is het belangrijkst. En al te veel stress hoort daar niet bij. Kevin kiest er daarom voor om beleggingskeuzes te maken over periodes van minimaal 5 tot 10 jaar. En hij houdt de scenario's die met zijn belegging te maken hebben dan in de gaten. "'Klopt het nog wel?', vraag ik me dan af."

"Door bijvoorbeeld een daling in de koers kan het lijken alsof het scenario niet meer klopt, dan is het belangrijk om uit te zoomen", legt hij uit. "Een daling is vaak maar een rimpel op een gehele tijdlijn, die in eerste instantie misschien groot lijkt, maar over een periode van 10 jaar niet significant is. Ik probeer dus eigenlijk de grotere cyclussen te volgen. Want als ik reageer op elke kleine gebeurtenis, dan wordt het heel erg vermoeiend."

'5.000 euro verdiend, maar niet geslapen'

"Er zijn ook beleggers die bijvoorbeeld wel wachten tot ze in China of Japan wakker worden", legt Kevin uit. Zij doen dit zodat ze deel kunnen nemen aan de markt. "Maar dat heeft dus veel te maken met het termijn waarop je investeert of belegt."

In het begin van zijn beleggingscarrière deed Kevin dit af en toe ook. Maar het leverde voor hem, in verhouding tot de tijd die hij erin stak, niet genoeg op. "Het doen van heel veel transacties levert niet per se heel veel meer op. Ik heb op die manier wel eens in een week 5.000 euro verdiend. Maar toen had ik ook de hele week niet geslapen. Dus toen dacht ik: nou, dat is ook niet écht de route."

'Durf nu geen kinderen te krijgen'

Kevin bewandelt nu een pad dat helemaal bij hem past. Toch vindt hij het belangrijk om te benoemen dat er ook keerzijden aan zijn levensstijl zitten. "Een baan brengt heel veel zekerheden met zich mee. Een stabiel inkomen, sociale zekerheden, je arbeidsongeschiktheid is voor een deel verzekerd. Dat heb ik allemaal niet."

Deze nadelen neemt hij in dit stadium van zijn leven voor lief: "Het is een risico dat ik accepteer, omdat ik voldoende verdien om van te leven en vrijheid heb. Maar die stabiliteit, die is niet gegarandeerd. Een uitspraak die ik gekscherend weleens doe: 'Ik zou nu niet met vertrouwen kinderen durven te krijgen'. Ik kan niet beloven dat ik over 10 jaar nog steeds genoeg inkomen genereer om ze te onderhouden."

Verkeerde verwachtingen

Ook vindt Kevin dat er over het algemeen een realistischer beeld van beleggers geschetst moet worden. Niet iedereen die zich hiermee bezighoudt wordt multimiljonair. "Dat is echt maar een klein aantal mensen die dat met een beetje geluk, en soms wijsheid, lukt."

Foto's van eindeloze vakanties naar Dubai en jachten scheppen een verkeerd verwachtingspatroon, zegt hij. "Want dat is niet voor iedereen weggelegd. En bovendien hebben dit soort mensen vaak inkomstenstromen uit social media of cursussen, ik zie dat dus meer als marketing dan als succes."

'Leef relatief zuinig'

Volgens hem genereer je een gedegen inkomen met Bitcoin en aandelen dan ook juist door risico's te beperken.

"Zo maak je minder uitschieters naar boven, maar ook veel minder naar beneden. En ik leef gewoon relatief zuinig, daarom kan ik het me veroorloven om van een bepaald potje geld te leven. Het is niet onbeperkt."