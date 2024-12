Vandaag is het overal te lezen: 'Longfonds adviseert om geen echte kaarsen meer aan te steken.' Het wordt niet voor het eerst benadrukt dat kaarsen branden niet gezond is, maar is er een 'gezonde' manier om dit toch te doen? "Denk aan alternatieven."

Een kaars op de kersttafel, of in het kozijn: het brengt voor veel mensen gezelligheid tijdens de donkere dagen. Maar vandaag is het advies vooral om de echte kaars toch niet aan te steken.

Fijnstof van kaarsen

Bij het branden van kaarsen komt namelijk fijnstof vrij, legt directeur van het Longfonds Károly Illy uit. "Het branden van kaarsen is slecht voor je longen, voor iedereen eigenlijk."

Toxicoloog aan de Universiteit van Maastricht Theo de Kok is het daarmee eens. "Het is een normaal verbrandingsproces. Daarbij wordt het kaarsvet omgezet in allerlei verschillende stoffen in gasvorm. En die komen in de omgeving waar de kaarsen worden gebrand. Die stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en bevatten kankerverwekkende stoffen."

Vorm en kwaliteit

De vorm en kwaliteit van de kaars maakt nog wel een verschil, weet Kok. "Het hangt heel erg samen met de dikte en de aard van de lont. Dat bepaalt de mate waarin een kaars daadwerkelijk volledig verbrandt. Dunne kaarsen met een dun lontje branden over het algemeen wat gemakkelijker dan dikke kaarsen."

Bij dikke kaarsen met een dikke lont, komen meer roetdeeltjes in de lucht vrij, vertelt Kok. Op het advies van het Longfonds reageerde kaarsenproducent Bolsius dat de uitstoot bij kaarsen van goede kwaliteit 'verwaarloosbaar' is, maar dat is volgens Kok niet waar. "Al bevatten ze misschien wel minder verontreiniging, er komt nog steeds roet vrij dus het is niet verwaarloosbaar."

Hoeveelheid en standplaats

Wat ook nog uitmaakt in de uitstoot van fijnstof bij kaarsen, is hoe die gebrand worden en waar ze staan. "Een kaars die flakkert omdat er steeds wordt langsgelopen, daar komt veel meer zuurstof bij en daardoor wordt er dus ook meer roet uitgestoten."

En natuurlijk speelt de hoeveelheid kaarsen ook nog een rol, vertelt Illy. "Hoe meer kaarsen je aansteekt, hoe meer last je ervan kunt krijgen."

Toch genieten?

Hoe je dan toch van kaarslicht kunt genieten? Vooral met mate dus, zegt Illy. "Hou rekening met de hoeveelheid kaarsen die je aansteekt en hou rekening met dat het feit dat er ook hele mooie, goede alternatieven zijn."

"Alternatieve kaarsen, elektrische kaarsen die bijna niet van echt te onderscheiden zijn en die ook heel erg sfeerverhogend zijn", geeft hij als voorbeeld.

Rekening houden met elkaar

Maar dat we massaal kaarsen in de ban moeten doen, was volgens hem dus ook niet de boodschap van het Longfonds. "We moeten het ook niet overdrijven, ik wil helemaal niet betuttelen."

Het ging meer over rekening houden met elkaar. "Het gaat er vooral om dat we Nederland informeren over het feit dat er fijnstof vrijkomt bij het branden van kaarsen en dat als je een longziekte hebt, astma of COPD, dat je daar dus inderdaad last van kunt krijgen als je kaarsen aansteekt. Dus houd daar bij het kerstdiner een beetje rekening mee."