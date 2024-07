Nu de temperaturen weer richting tropische waarden stijgen, is het voor veel mensen een uitdaging om het binnen koel te houden. Wat kun je doen als je alles hebt geprobeerd, maar je verhuurder wil geen actie ondernemen? "Eigen metingen zijn niet genoeg."

Het waren er deze zomer misschien nog niet heel veel, maar op de warme dagen die er tot nu toe waren, krijgen we in de chat regelmatig de vraag binnen welke rechten huurders hebben als het gaat om hitte in woningen. Zo ook van Marieke Kuiken (65) uit Waalre.

30 graden in huis

Ook deze week is het voor haar weer afzien, want in haar appartement wordt het snel erg heet. Zeker in de zomermaanden, dan zijn overdag binnentemperaturen van boven de 30 graden niet ongewoon, terwijl het 's nachts soms niet verder afkoelt dan een graad of 23. Het levert haar letterlijk slapeloze nachten op: "Ik word erg vaak wakker en transpireer veel."

Pogingen om bij de woningcorporatie aan te tonen dat haar woning stelselmatig te heet is, hebben nog tot niets geleid. "Het is best moeilijk om het alleen te laten meten, je moet het collectief doen", heeft de bewoner gemerkt. "Maar dat is hier best moeilijk, want de andere kant van de woningen hebben niet de hele dag zon."

Hitte moeilijk te bewijzen

Marieke is niet de enige die hier tegenaan loopt, want de Woonbond en de Huurcommissie krijgen steeds vaker vragen en meldingen binnen over (te) hete woningen. Dat het moeilijk is om aan te tonen dat je huis te warm is, ziet ook de Huurcommissie. Dat is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders behandelt.

Een woordvoerder legt uit dat op een deskundige manier moet worden vastgesteld of er sprake is van hitte, temperatuurmetingen door jezelf worden dus niet zomaar geaccepteerd. "Het moet heel nauwkeurig worden vastgesteld hoe warm het in huis is en op hoeveel dagen precies. Daarvoor heb je een onafhankelijke partij nodig die dit vastlegt."

Logboek bijhouden

Om officieel vast te stellen of het in jouw huis te warm wordt, zijn er twee methoden. Allereerst is er de 'temperatuur overschrijding'-methode (TO), waarbij hitte in een woning als een gebrek wordt gezien als de binnentemperatuur meer dan 300 uur per jaar boven de 26,5 graden komt terwijl de buitentemperatuur minstens 6 graden lager is.

Bij de TO-methode moet de temperatuur in huis voor een langere periode gemeten worden, bijvoorbeeld tijdens de zomer. Dit kan door middel van een logboek waarin de temperatuur die de thermostaat aangeeft wordt bijgehouden, inclusief bewijs van tijdbepaling. De binnentemperatuur wordt vervolgens vergeleken met de buitentemperatuur die op dat moment is gemeten op het dichtstbijzijnde KNMI-weerstation in de buurt.

Sensoren ophangen

Daarnaast is er ook de 'gewogen temperatuur overschrijding'-methode (GTO), waarin de zogenoemde 'comforttemperatuur' centraal staat. De vraag daarbij is: wanneer is het in huis te warm waardoor het voor de bewoners niet meer fijn is om binnen te zijn en ze hinder ondervinden van de hitte?

Een GTO-toetsing moet worden uitgevoerd door een specialist. Die berekent door middel van bepaalde kenmerken van het huis of de hitte binnen als een gebrek kan worden gezien. Soms zijn hiervoor aanvullende metingen nodig, bijvoorbeeld door sensoren in de woning op te hangen.

Huurverlaging mogelijk

Hier hangt wel een prijskaartje aan: het inhuren van een specialist kost al snel honderden euro's. En die kosten liggen bij de huurder. Toch laat de Woonbond weten dat een hitte-onderzoek door een deskundige wel degelijk zin kan hebben. Zo zijn er meerdere zaken bij de Huurcommissie geweest waarbij de huurder een huurverlaging kreeg omdat het binnen te warm was.

"Als de Huurcommissie vindt dat hitte een gebrek is aan de woning, dan kan die een huurkorting opleggen totdat het gebrek is verholpen", legt een woordvoerder van de Woonbond uit. "Hoe ernstiger het gebrek, hoe hoger de huurkorting. Daarbij mag de verhuurder de huur niet verhogen zolang de huurkorting geldt."

Geen verplichting

Tegelijkertijd vinden zowel de Woonbond als de Huurcommissie dat er duidelijkere regelgeving nodig is. Op dit moment is bijvoorbeeld alleen bij wet vastgelegd dat een verhuurder verplicht is om actie te ondernemen als een woning te koud is in de winter.

Zo'n verplichting geldt niet voor hitte, waardoor huurders zelf manieren moeten vinden om hun huis koel te houden. Maar daar zijn juist wél regels aan gebonden. Zo mag je niet zomaar een vaste zonwering aan de gevel bevestigen. Daarvoor is toestemming nodig van de verhuurder en ook vaak van de gemeente.

Te veel focus op winter?

De Woonbond ziet dat de focus de afgelopen jaren vooral op de winterperiode lag door de hoog oplopende energierekening. De belangenvereniging benadrukt dat de zomer net zo belangrijk is. "De temperatuur stijgt, we hebben te maken met warmere weersomstandigheden. Hitte in een woning is een probleem en we moeten ons daarop aanpassen", zegt een woordvoerder.

Om huurders tegen hittestress in huis te beschermen, is de Woonbond samen met Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, en de Rijksoverheid in gesprek over een beleid dat meer rekening houdt met hitte in woningen. Tot die tijd heeft de Woonbond ook een aantal tips waarmee huurders zelf aan de slag kunnen om ervoor te zorgen dat de zon - en daarmee de hitte - zoveel mogelijk buiten blijft.

Verhuizen naar Friesland

Toch zit er uiteindelijk een grens aan wat je als huurder kunt doen tegen warmte, vertelt Marieke tot slot. "Ik zit nu zeker 6 maanden per jaar met de gordijnen dicht", vertelt ze. Haar huis in de nacht door laten tochten zit er bovendien niet in: "Mijn balkon zit aan de galerijzijde, in verband met inbrekers durf ik de ramen dan niet open te houden."

Marieke is bang dat er nog maar één ding op zit, namelijk wachten totdat ze kan verhuizen. En ze weet al precies waar ze naartoe wil als ze straks met pensioen is: Friesland. "Dat ligt een stuk noordelijker in vergelijking met waar ik nu woon en is daarom dus een stuk koeler."