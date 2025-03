De kaarten in de Oekraïense oorlog zijn opnieuw geschud nu de VS en Oekraïne een voorstel voor een staakt-het-vuren overeen zijn gekomen. Het is nu aan Rusland, maar wat kunnen we verwachten? "Poetin met een telefoontje over de streep trekken lukt niet."

De Russen moeten nu bewijzen dat ze om tafel willen om vrede te bereiken, legt Ruslandkenner Laura Starink uit. "Dat is heel onaangenaam voor ze, want dat willen ze helemaal niet."

Rusland moet nog instemmen

Na de explosieve ruzie tussen Trump en Zelensky in het Witte Huis hebben Amerika en Oekraïne gisteren lang overleg gehad in Saoedi-Arabië. Daar is ingestemd met een 30 dagen durende staakt-het-vuren. De wapensteun en inlichtingen die Amerika had stopgezet, zijn daarmee weer hervat.

Rusland wacht nu op de details van het voorstel, reageerde de woordvoerder van het Kremlin. De minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei vandaag dat Europa er juist op uit is de oorlog te laten voortduren. "Ze verhogen de inzet en proberen de regering-Trump onder druk te zetten om actie te ondernemen tegen Rusland."

Trump vs Poetin

Volgens Starink is dit onzin. De Oekraïners zijn door de regering Trump juist lang buiten de deur gehouden. "Trump heeft aanvankelijk uitsluitend met Poetin getelefoneerd." Rusland richt zijn pijlen nu op Europa, omdat ze Trump nodig hebben.

Hoe Poetin de relatie met Trump ziet, is niet helemaal duidelijk zegt Starink. "Er zijn mensen die zeggen dat hij Trump runt, dat hij hem in zijn zak heeft." De afgelopen weken leek het alsof Trump de agenda van Poetin aan het uitvoeren was.

Tijd begint te dringen

Volgens Starink zijn Poetin en Trump vooral bezig met het verbeteren van de relatie tussen beide landen, zodat de VS en Rusland straks weer gewoon deals met elkaar kunnen sluiten. "De oorlog is voor Trump een vuiltje in het oog."

Toch zal Rusland nu moeten reageren op het voorstel, want ze willen niet als de agressor gezien worden. Uit praktische overwegingen zouden ze die korte wapenstilstand kunnen omarmen, zegt Starink. "Die kan je op elk willekeurig moment weer schenden. En dan geef je de tegenstander de schuld en vecht je gewoon rustig door."

Geen NAVO-lid en annexatie Krim

De Russen hebben geen belang bij vrede op dit moment en daarom is het volgens haar ook goed mogelijk dat Poetin vasthoudt aan een allesomvattend vredesvoorstel. Dat betekent dat de eisen van Rusland ingewilligd moeten worden, zoals het opgeven van gebied in Oost-Oekraïne.

Of te wel: geen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne en erkenning van de illegale annexatie van de Krim.

'Druk op Poetin heeft weinig effect gehad'

Maar dat is ondenkbaar voor Oekraïne. Dat land wil veiligheidsgaranties, maar dat staat Rusland niet toe. Zo zegt minister Lavrov ook dat Rusland geen NAVO-troepen zal toestaan in Oekraïne. Verder reageert het Kremlin vooralsnog terughoudend. "Het is in hun belang om de boel nu te traineren", zegt Starink.

Volgens Lavrov kan een telefoongesprek tussen Trump en Poetin snel plaatsvinden. Toch is Starink weinig hoopvol, volgens hem moet Trump rekening houden met een teleurstelling. "We proberen al 3 jaar druk op Poetin uit te oefenen en dat heeft tot nu toe weinig effect gehad. Als Trump een telefoontje met het Kremlin pleegt, dan denk ik dat hij nul op het rekest krijgt."