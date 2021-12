Amerikaanse datareuzen in Nederland gebruiken veel groene stroom en water. Daar staat tegenover dat ze goed zijn voor lokale organisaties in de omgeving. Zo investeerde Microsoft in de ict-opleiding van het Horizon College in Hoorn.

In het ict-lokaal van mbo-school het Horizon College in het Noord-Hollandse Hoorn vind je een minidatacentrum. In plaats van de eindeloze rijen in een 'echt' datacentrum, staan er in het lokaal een paar kasten. Maar dat is genoeg om mee te oefenen. Studenten leren er hoe de processen in een datacenter werken, zodat ze daar na hun schooltijd aan de slag kunnen.

Aanvulling op onderwijs

Opleidingsmanager Patrick Colli is trots op de geavanceerde apparatuur waarover de school beschikt. "We zien het als aanvulling op ons onderwijs. Als mbo leiden we mensen op om aan de slag te gaan in de regio, bijvoorbeeld in het datacentrum van Microsoft. Het techbedrijf heeft een groot datacentrum in Wieringerwerf, vlakbij de school, en is van plan er nog een te bouwen.

De hardware van een minidatacentrum had de school nooit uit het reguliere onderwijsbudget kunnen betalen, zegt Colli. "Die wens vervullen had jaren geduurd als we het met eigen geld voor elkaar hadden moeten krijgen."

'Het mes snijdt aan twee kanten'

Alle apparatuur is betaald door Microsoft, dat ook technici levert. "We willen een goede buur zijn en iets terugdoen omdat we effect hebben op de omgeving", legt national technology officer Rob Elsinga van Microsoft uit.

Microsoft geeft toe dat deze investering doelbewust is. "Wij hebben hier veel aan, we zoeken namelijk eindeloos veel mensen; lokale mensen met specificaties. Dan helpt het als we een bijdrage leveren aan hun opleiding. Het mes snijdt aan twee kanten." Elsinga voegt toe dat zijn werkgever de omgeving op een maatschappelijke goede manier wil betrekken, door ook werkloze mensen via het UWV aan het werk te krijgen in het datacentrum.

Donatie voor imkers, ziekenhuis en muziekvereniging

Naast het Horizon College krijgen ook het Dijklander Ziekenhuis en verschillende lokale organisaties zoals de muziekvereniging steun van Microsoft. En die steun staat niet op zichzelf. Ook Google, dat datacentra heeft in de Eemshaven en in Hollands Kroon, heeft zogenoemde 'community funds'. De techreus doneerde aan mbo-opleidingen en steunde bijvoorbeeld een lokale bijenhouder.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, beloofde de regio van Zeewolde te steunen als daar donderdag door de gemeenteraad over de bouw van het datacentrum wordt besloten. Dit houdt onder meer in dat er geld beschikbaar komt voor beter STEM-onderwijs en een reeks lokale projecten, zo laat een woordvoerder weten. "We bieden ook programma's voor studenten, kleine bedrijven, leden van de gemeenschap en anderen die hun horizon willen verbreden."

Besluitvorming beïnvloeden

Microsoft zegt sinds 2018 op deze manier 1,2 miljoen euro in de omgeving te hebben geïnvesteerd, maar volgens critici is dat een schijntje voor bedrijf dat onder meer volop profiteert van de goede Nederlandse infrastructuur en gesubsidieerde groene stroom.

"Dat is peanuts", zegt hoogleraar Bestuurskunde Michiel de Vries. "Het is typisch Amerikaans om aan filantropie te doen. Er is op zich niks op tegen, maar ik moet zien of het klopt. Het is ook een manier om de besluitvorming te beïnvloeden, met donaties kweek je goodwill."

'In feite word je omgekocht'

Ook SP-fractievoorzitter in Noord-Holland Remine Alberts is niet onder de indruk van de steun. "Je wordt omgekocht in feite, zand in de ogen gestrooid. Het is vreselijk dat je een enorme kapitalist laat betalen voor het onderwijs. Dat doe je als overheid door belastingen op te halen, maar als de bedrijven belasting zouden moeten betalen zoals het hoort, komen ze niet."

Alberts pleit voor een veel betere kosten-batenanalyse voordat het besluit wordt genomen over de komst van een datacentrum. "Ze krijgen allemaal voordeeltjes en dan moet je blij zijn met 100.000 euro, dan word je in de maling genomen."

'Geen windowwashing'

Microsoft ontkent niet dat de investeringen in lokale doelen ook goede pr zijn voor het bedrijf. "Er zit altijd een eigen belang is, maar we willen de community oprecht helpen. Het is een extra potje waar ze voordeel van hebben. Het is ook geen windowwashing. We doen het écht en zeggen het niet alleen." Daarnaast zegt het bedrijf ook te investeren in tal van andere technische innovaties in de omgeving.

Op het Horizon College profiteren ze in elk geval van deze vrijgevigheid en blijkt de aantrekkingskracht van het minidatacentrum groot. Er is dit jaar een extra klas begonnen en dat komt met het gebrek aan ict'ers goed uit. Volgens opleidingsmanager Colli betaalt Microsoft wel, maar bepaalt het bedrijf de inhoud van het onderwijs niet. "We hebben 220 studenten en die gaan echt niet allemaal bij Microsoft werken. We kunnen maar tien studenten per jaar voor het datacentrum opleiden. Met al die technieken die we aangeleverd krijgen, proberen we daarom iedereen te bedienen."