Waarom we in Nederland de komende jaren nog afhankelijk zijn van gas uit Rusland

Europa geeft meer geld uit aan Russische olie en gas dan aan militaire hulp aan Oekraïne. Dat blijkt uit analyse van het Finse Centre for Research on Energy. Een groot deel daarvan komt binnen in de haven in Rotterdam. "Dit moet je Europees regelen."

De Europese Unie kocht afgelopen jaar voor 21,9 miljard euro aan Russisch olie en gas. Opvallend is de enorme stijging van de import van LNG, vloeibaar aardgas. Afgelopen jaar importeerde Nederland namelijk 81 procent meer vloeibaar aardgas uit Rusland dan het jaar ervoor.

1,7 miljoen huishoudens aan Russisch gas

Toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel wilden we als Europa van het Russisch gas af, maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Sommige grondstoffen werden wel tegengehouden, zoals ruwe olie, maar Europa is nog te afhankelijk van gas uit Rusland. Dat geldt ook voor Nederland. "We zijn voor twee derde van onze totale gasaanvraag afhankelijk van import", zegt René Peters, gasexpert van TNO.

"Dat gas komt grotendeels binnen via vloeibaar aardgas, LNG." Die LNG wint Rusland in het noorden van Siberië. Vorig jaar kwam er 1,7 miljard kuub aan Russisch gas Nederland binnen. "Als je uitgaat van een gemiddeld gebruik van 1.000 kuub per huishouden, is dat goed voor de gasvoorziening van 1,7 miljoen huishoudens in Nederland", zegt Peters.

Bekijk ook video Vanaf volgend jaar geen levering van Russisch gas meer via Oekraïne: dit betekent de stop voor Europa

Meer dan naar Oekraïne

Volgens de gasexpert zijn er wel alternatieven voor het Russisch gas, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten en Qatar, maar hebben die landen niet de capaciteit van Rusland. "We zijn dus nog voor een deel afhankelijk van Russisch LNG." In heel Europa is dat volgens Peters ongeveer 15 procent van het geïmporteerde gas.

De 21,9 miljard euro die in 2024 naar Rusland ging voor hun olie en gas is fors meer dan het geld dat we dat jaar uitgaven aan de steun aan Oekraïne: dat was in 2024 namelijk 18,7 miljard. En dat voelt gek, vindt ook minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei (VVD). Ze praat in Brussel over het loskomen van dat Russisch gas, maar merkt op dat het niet zomaar kan.

Gascontracten met Rusland

"Ik snap dat dit tegenstrijdig klinkt, want je spreekt sancties af en de import lijkt toe te nemen", vertelt Hermans. "In Nederland hebben we sinds 2022 geen nieuwe langetermijncontracten afgesloten, maar er lopen nog een handjevol contracten. Die kunnen we niet zomaar openbreken, zo werkt dat niet", legt de minister uit.

Om gas op de Europese sanctielijst te zetten, zoals bijvoorbeeld wél is gebeurd met ruwe olie, moeten alle lidstaten instemmen. En dat draagvlak is er niet volgens de minister. "Sommige Oost-Europese landen zijn nog afhankelijk van Russisch gas om het land draaiende te kunnen houden."

'Schieten onszelf in de voet'

Een meerderheid van de Tweede Kamer nam vorige maand een motie aan om volledig te stoppen met de import van alle olie en gas uit Rusland. Maar volgens gasexpert Peters heeft het weinig zin om zomaar de Rotterdamse haven dicht te gooien.

"Als de schepen dan 100 kilometer verder varen, naar Zeebrugge, dan importeren zij het wel", legt hij uit. "We schieten onszelf dan in de voet. Dit moet je echt Europees regelen."