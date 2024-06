Oliegigant BP ziet weinig in groene energie en stopt met de investering van windparken op zee. De kosten voor de aanleg van deze parken stijgen steeds harder, waardoor het niet rendabel is. En dus gooien oliemultinationals de rem op groene investeringen.

Aandelenanalist Jos Versteeg van de private bank InsingerGilissen kijkt er niet van op dat BP deze beslissing heeft genomen. Volgens hem levert wind op zee te weinig op en aandeelhouders willen de hoogste winst behalen. "Het rendement op windmolens is veel lager."

Veel windmolens bouwen

Hij legt uit dat dat te maken heeft met meerdere factoren. Zo heeft olie een hele hoge energiewaarde. "Je moet wel veel geld investeren om olie te vinden. Maar als je eenmaal die bron geboord hebt, dan heb je eigenlijk een soort geldmachine. Gratis geld stroomt er dan uit. Terwijl een windmolen maar weinig oplevert en je moet er heel veel bouwen."

Aandeelhouders drukken een grote stempel op de winning van olie. Versteeg benadrukt dat zij een maximalisatie van de winst willen en het hen er vooral om draait hoe ze zo min mogelijk voor de kosten op hoeven te draaien. "Het zou natuurlijk op lange termijn veel beter zijn als ze ook aan de toekomst denken. Maar de meeste CEO's zitten er tien jaar en denken het zal mijn tijd wel duren en die willen het liefst zo veel mogelijk geld halen uit de olie."

Waait niet altijd

Hoewel Europa een strenger beleid hanteert in duurzaamheid vergeleken met andere landen, blijft de verandering nog achter. De aandelenanalist vervolgt dat de meeste bedrijven vasthouden aan de gedachte dat er nog zoveel olie en gas nodig is de komende jaren, daar hoeven ze zich nu nog niet druk om te maken.

"Het waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd even fel. Dus het rendement is niet zo constant als dat je met olie hebt. Het zal helaas nog lang duren voordat we echt alle olie en gas uitgebannen hebben", vertelt Versteeg.

Meer belasting heffen

Wat is dan een oplossing om de investering in groene energie aantrekkelijker te maken? Volgens de analist is het duidelijk: belastingen. "Meer belasting heffen op olie en op fossiele brandstoffen. Dan wordt het minder interessant om rendabele grondstoffen te gaan winnen. Ik denk dat dat de enige manier is."

Maar dat is voor nu nog toekomstmuziek, denkt Versteeg. Hij schat de kans vrij klein in dat dit gaat gebeuren. "Er is enorm veel weerstand. Zeker met de huidige regering in Nederland en ook in Europa. Als je kijkt dat rechts steeds machtiger wordt, dan zie ik somber in dat er veel aan het milieu gedacht wordt. Je kunt dit op korte termijn heel lang uitstellen. Tot het te laat is."