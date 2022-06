Op maandag weer aan het werk: voor veel mensen niet het favoriete moment van de week. En het is niet alleen vervelend, het kan zelfs gevaarlijk zijn. De 'monday blues' leidt namelijk tot meer bedrijfsongelukken en een grotere kans op een hartaanval.

Een groot deel van de werkende Nederlanders heeft last van zogenaamde zondagavondstress of 'monday blues', vertelde managementexpert Ben Tiggelaar bij BNR. En dat kan dus grote gevolgen hebben, bevestigen ook andere experts.

'20 procent meer kans op een hartaanval'

Arts en hoogleraar klinische Epidemiologie bij het UMC Utrecht Rick Grobbee deed meta-onderzoek naar het tijdstip waarop mensen worden getroffen door een hartaanval. "Als je al die studies bij elkaar neemt, dan zie je overal een forse stijging op de maandagmorgen. Gemiddeld van zo'n 20 procent."

Volgens Grobbee kost het ons lichaam flink wat moeite om vanuit het weekend weer in de werkmodus te komen en 'de machines weer op te starten'. "Je ziet vaak dat de hartfrequentie en de bloedruk daardoor hoger zijn." Volgens hem is waarschijnlijk de combinatie van een hogere hartslag en een hogere bloeddruk een van de redenen waardoor werkenden juist op maandag meer kans hebben op een hartaanval. 's Ochtends zijn er meer hartaanvallen dan later op de dag, benadrukt hij.

Adrenaline aanmaken

Gertjan Beens is bedrijfsarts en was tot voor kort voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Hij kent het fenomeen van 'monday blues' uit de praktijk. "Ik zie dat mensen zondagavond anticiperen op de week die gaat komen. Dat spreken heel veel mensen bij mij uit."

Hij benadrukt dat werknemers na een ontspannen weekend weer stresshormonen zoals adrenaline moeten aanmaken. Dat kan voor een gespannen, onprettig gevoel zorgen, met in het ergste geval dus lichamelijke consequenties.

Krijgen de meeste mensen een hartaanval op maandagochtend? Lammert de Bruin checkt het in 'Feit of Fictie' bij EenVandaag op NPO Radio 1

Voorbereiden op maandag

Maar het hoeft niet direct een hartaanval te zijn, waardoor op het werk de gevolgen van maandag merkbaar zijn, zegt Beens. Mensen moeten weer omschakelen naar een actieve stand. "Dat kost voor de een wat meer moeite dan voor de ander. Waardoor sommige mensen op maandagochtend wat minder scherp en alert zullen zijn."

Daardoor ligt een bedrijfsongeluk dus op de loer. Hoe je jezelf op maandag zo goed mogelijk kunt laten beginnen? Veel experts, zoals Tiggelaar, adviseren om de werkweek goed af te sluiten. Leg op vrijdag bijvoorbeeld vast to-do lijstjes klaar, zodat je maandag de week georganiseerd en met minder stress kan beginnen.