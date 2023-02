Na maanden van radiostilte hield de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opeens twee militaire parades en nam hij zijn 9-jarige dochter Kim Ju-ae mee. Waarom laat de dictator zich weer zoveel zien? We vroegen het Koreadeskundige Remco Breuker.

"Het was een parade als vanouds", vertelt hoogleraar Koreastudies Remco Breuker van de Universiteit Leiden. "Groot met veel machtsvertoon, veel wapens en zoals altijd weer een enorme belasting voor de gemiddelde inwoner van Pyongyang. Die moest alles voorbereiden en daar staan klappen. Sommigen waren zo moe en uitgeput dat ze ter plekke instortten."

Volgende generatie

Iets anders wat opviel: Kim Jong-un had zijn dochtertje Kim Ju-ae meegenomen. "Zijn oudste dochter krijgt de laatste maanden aardig wat aandacht van de Noord-Koreaanse propagandamachine", vertelt Breuker. "Dat lijkt wel op een hele bewuste poging van het regime om haar als de opvolger van haar vader te presenteren."

"Dat is om te laten zien dat alles rustig en stabiel is in Noord-Korea: er is nu nog een jonge leider die het lang volhoudt, en er is zelfs al een volgende generatie die klaar wordt gestoomd om het land te leiden als dat nodig zou zijn."

Boodschap voor binnen- en buitenland

Het is belangrijk voor het land om die dynastie te laten zien, zegt de expert. "Er is weinig zo belangrijk voor een erfdynastie als Noord-Korea om te laten zien dat ze de macht in handen hebben en dat ook de vooruitzichten goed zijn. 'Je hoeft je geen zorgen te maken als je loyaal bent aan het regime, dan komt alles in orde', zeggen ze eigenlijk."

Breuker vervolgt: "De boodschap aan het binnen- en buitenland is eigenlijk: het gaat goed, en we hebben gedacht aan de lange termijn."

Relatie met Rusland

Ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor nieuw zelfvertrouwen bij Kim Jong-un, omdat dat positief is voor de Noord-Koreaanse economie. "Het levert Noord-Korea heel veel kansen op", vertelt Breuker. "Rusland heeft zich geïsoleerd en keert zich terug naar oude vrienden als Noord-Korea, en daar nemen ze dat aanbod maar al te graag aan."

"Rusland vindt het heel moeilijk om nu gas en olie te verkopen vanwege sancties, Noord-Korea kan nergens olie en gas kopen vanwege sancties. Dat is een match made in heaven", legt hij uit. "Noord-Korea verscheept ook veel munitie naar Rusland, en daar krijgen ze ook ruim voor betaald."

Dubieuze vlogs

En die groeiende welvaart laat Kim Jong-un graag zien aan de buitenwereld. Zo verschenen er vlogs vanuit Pyongchang op het internet in vlekkeloos Engels. "Noord-Koreaanse propaganda op YouTube ziet er niet uit als propaganda. Het wordt gedaan door jonge vrouwen die het als privé-initiatief lijken te doen. Maar in praktijk is het een initiatief van de staat", vertelt Breuker.

Dat de vlogs in het Engels zijn laat zien dat het niet voor binnenlandse consumptie bedoeld is, zegt de deskundige. "Noord-Koreanen spreken over het algemeen geen Engels. Het is heel duidelijk bedoeld voor Amerika en Europa om een zo goed mogelijk beeld van Noord-Korea te kweken."

Weinig verontwaardiging

En dat heeft Noord-Korea ook nodig, want het land komt vaak slecht in het nieuws. "Daar moet iets tegenover staan om onderhandelingen mogelijk te maken", legt Breuker uit. "Dat is om begrip te kweken." En dat werkt ook wel, volgens hem.

"Als je ziet hoe slecht de mensenrechtensituatie in Noord-Korea is, verwacht je eigenlijk veel meer internationale verontwaardiging. En die is er niet."