Als je hardloopt, is er een kans dat je de sportapp Strava gebruikt om je resultaten bij te houden. Maar niet voor elke beroepsgroep is dat slim. Zo zijn duizenden militairen te volgen via de app, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

"Het klinkt uitermate knullig", vindt ook cyberexpert Rickey Gevers. "De praktijk leert ons dat dit is hoe inlichtingen verzameld worden."

'Makkelijk voor de vijand'

Het bijhouden en analyseren van je resultaten, je looproute 'tracken' of op ranglijsten terechtkomen: het kan allemaal met de sportapp Strava. Handig, maar niet heel privacygevoelig. En juist als je militair bent, kan dat gevaarlijk zijn, vertelt Gevers.

De gegevens klinken misschien onschuldig maar op militair gebied is het gevoelige informatie. "Op het moment dat jij als Rusland zijnde inlichtingen verzamelt, dan bedenk je als een van de eerste dingen: 'tegen wie ben ik nou aan het vechten en waar zitten die personen? En wat is de omgeving van die personen?' Dat is allemaal belangrijke informatie om goed in kaart te brengen wie nu de vijand is. En zo maken wij het onze vijand natuurlijk wel heel gemakkelijk."

Belangrijke informatie

"Ik denk dat je er wel vanuit kan gaan dat een Rusland dit soort informatie al lang verzameld heeft", gaat Gevers verder.

"Dus een Rusland weet echt al precies wie er op welke basis ze werken. En op het moment dat ze strategische informatie ergens vandaan willen halen, weten ze welk pionnetje ze nodig hebben om toegang daar tot te krijgen." Hij benadrukt nogmaals dat dit vanuit militaire inlichting en perspectief gezien dus hele belangrijke informatie is.

Niet voor het eerst

Maar het is niet voor het eerst dat dit probleem speelt, weet de cyberexpert. Zo bleek in 2018 uit onderzoek van de Correspondent en Bellingcat dat persoonlijke informatie van 6.000 militairen te achterhalen waren via de hardloopapp Polar.

Er zijn toen zijn wel maatregelen getroffen: apps zoals Strava mochten niet meer op telefoons van de zaak. In die tijd werd ook gesproken over een geheel verbod op zulk soort apps voor militairen.

Geen urgentiegevoel

"Het grappige is dat daar blijkbaar niks in veranderd is", merkt de expert op. Er is volgens hem niet genoeg het gevoel van urgentie bij militairen en bij defensie zelf.

"We hebben niet echt het gevoel dat deze personen een target zijn en het gaat tot nu toe altijd redelijk goed. Dus we worden militair niet ingezet, we worden ook niet direct aangevallen op dit moment en dat zorgt voor een enigszins lakse houding."

Taak van Defensie

Gevers denkt dat dit vooral door Defensie moet worden opgelost. "Het is echt de taak van Defensie om deze informatie te beschermen en dat kan je eigenlijk niet bij de individuele militairen neerleggen. Dus daar moet echt een heel duidelijk en heel strak beleid voor komen."

"En je moet er ook voor zorgen als Defensie zijnde dat je controleert of dat beleid op een goede manier wordt uitgevoerd." Een verbod, zoals in 2018 al voorgesteld werd, vindt Gevers overigens geen slecht idee, sluit hij af.