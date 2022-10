Dat het weer druk is in de natuurgebieden, hebben de meesten deze herfstvakantie gemerkt. Zo was het in de bossen rond Lage Vuursche al een paar keer zo druk dat de de boel werd afgesloten. Waarom gaat iedereen naar dezelfde plek? "Er is spreiding nodig."

Per jaar komen naar alleen al de bossen rondom Lage Vuursche zo'n 2 miljoen mensen. Die drukte, en die in andere natuurgebieden, kan een probleem worden voor de balans tussen mens en natuur. "Zolang de mensen zich aan de regels houden, kan de natuur het nog aan", zegt boswachter Corien Koreman van Staatsbosbeheer.

Loslopende honden

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Afgelopen vrijdag nog kregen in Lage Vuursche meer dan 75 mensen een proces-verbaal omdat ze zich niet aan de regels hielden in het bos. Het gaat dan bijvoorbeeld om mountainbikers die van het pad afwijken of wandelaars die hun hond los laten lopen op plekken waar dat niet mag.

"Het aantal honden is gigantisch toegenomen, maar alle soorten activiteiten komen nu meer voor", merkt boswachter Koreman. Niet alleen mountainbikers, maar ook ruiters, paddenstoelenzoekers en wildkampeerders. "Dat baart ons zorgen, want we verwachten de komende 10 jaar een behoorlijke toename als het gaat om recreatieve drukte."

Bron: EenVandaag Corien Koreman

Auto's in de berm

Koreman snapt dan ook dat de gemeente Baarn, waar Lage Vuursche onder valt, heeft besloten om het dorp op drukke dagen af te sluiten. "Je hebt ook nog eens last van de verkeersproblematiek en parkeerproblemen. Op een gegeven moment moet je denken: hoe ver kun je gaan? Waar ligt de grens?"

Want de grote drukte zorgt voor opstoppingen, weet wethouder Mark Eijbaard. "De parkeerplaatsen stromen vol, waardoor mensen de wegen blokkeren en hun auto uiteindelijk in de berm parkeren. Dan moet de burgemeester de keuze maken om het dorp af te sluiten."

Bezoekers spreiden

"Ik snap dat iedereen wil komen, maar er is geen plek voor heel Nederland", zegt de wethouder. Een oplossing voor de drukte in natuurgebieden is volgens hem het spreiden van bezoekers. "Hier moeten we met elkaar het bezoek verdelen over de hele Utrechtse Heuvelrug."

"We zijn met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug al bezig om die grote drukte niet op één plek te hebben en alles meer te reguleren", legt hij uit. "Dan kunnen we verder praten over nog meer oplossingen."

Wat kan er worden gedaan aan de drukte in de bossen?

Kaartje voor het bos kopen?

Een kant-en-klare oplossing voor drukte in Nederlandse natuurgebieden ligt nog niet op tafel, weet ook Koreman. "We krijgen de suggestie om kaartjes te gaan verkopen, maar de natuur moet natuurlijk niet exclusief gaan worden. Een oplossing ligt misschien ook in meer toezicht en handhaving."

Voor nu heeft de boswachter in ieder geval een advies voor wie graag naar het bos wil: "Wees vriendelijk tegen elkaar, gun elkaar een eigen hobby, en houd je aan de regels", benadrukt ze. "Dan houden wij ons bezig met hoe we de natuur de natuur kunnen houden voor de toekomst."