Bevat ons groente en fruit dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen als vroeger? Door een veranderende bodem zou ons eten minder voedzaam zijn. Maar dat valt mee, zeggen experts. "Onze voeding is rijk genoeg, als je maar de juiste dingen kiest."

Vitaminen, vetten, proteïnes, koolhydraten: het zijn allemaal voedingsstoffen die we nodig hebben om goed te functioneren. Maar het gehalte van een van die voedingssoorten, namelijk mineralen, is met ongeveer een kwart afgenomen in granen, groeten en fruit.

Niet minder voedzaam

Toch hoeft dat niet te betekenen dat eten over het algemeen minder voedzaam is, zeggen expert voedselveiligheid Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum en hoogleraar voedingsleer Martijn Katan van de Vrije Universiteit Amsterdam.

"Er zijn dus wel aanwijzingen dat sommige groentes en fruit minder mineralen bevatten dan vroeger, maar er spelen wel een aantal dingen", vertelt Van der Vossen. Zo kunnen we tegenwoordig stoffen veel beter meten dan vroeger, waardoor de resultaten van toen misschien minder betrouwbaar zijn.

Verminderde bodemkwaliteit

De mogelijke daling van het mineraalgehalte in groente en fruit komt vooral door de verminderde bodemkwaliteit. "Als de bodem wat verarmd is, dan kunnen er inderdaad minder mineralen in zitten, want dan is je basis niet goed", vertelt Van der Vossen. De mineralen waar zij het over heeft zijn bijvoorbeeld ijzer, zink en selenium.

Hoe dat komt is duidelijk, volgens Katan. "Omdat kwekers van nieuwe soorten groenten, fruit en granen zich tegenwoordig vooral focussen op de opbrengst, houdbaarheid, en dat het er mooi uit moet zien. Ze kijken minder naar het gehalte aan voedingsstoffen, want daar vraagt niemand naar."

Keuze in voedingsmiddelen

Maar er zitten genoeg andere stoffen in ons eten die wel voedzaam zijn. Van der Vossen: "Je hebt voedingswaarden zoals eiwit, vet of vezels, daar zal niet zo heel veel verschil in zitten met vroeger." En daarom krijgen we dus in principe genoeg voedingsmiddelen binnen.

En ook Katan vertelt dat het vooral ligt aan welke voedingsmiddelen je binnenkrijgt. "Ons eten is net zo voedzaam als vroeger. Alleen een paar mineralen, daarvan hebben we iets minder in de granen van tegenwoordig." Maar dat is ook niet het voedsel waar je standaard je mineralen vandaan haalt. "Als je een beetje verstandig je voeding kiest, dan krijg je alles binnen wat je nodig hebt."

Goede combinatie voedingsstoffen

Van der Vossen is het daarmee eens. "Ik zou zeggen: varieer gewoon met verschillende soorten fruit en varieer met verschillende soorten groenten, dan krijg je een hele goede combinatie van voedingsstoffen binnen."

Of je genoeg binnenkrijgt hangt dus vooral af van welke voedingsmiddelen je kiest. Mensen met een plantaardig dieet moeten daar dan ook bewuster mee omgaan, vertelt Katan. "Je moet je er wel voor inspannen. Je moet dus heel goed weten: waar haal ik mijn calcium uit? Waar haal ik mijn ijzer uit?"

Soja en bonen of zuivel en vlees

"Normaal, als je genoeg eiwit binnen wil krijgen dan kun je natuurlijk naar zuivel en vlees kijken, maar als veganist kun je ook naar soja en bonen kijken", legt hij uit.

"Dan krijg je genoeg eiwit binnen. En dan maakt het niet uit dat er bijvoorbeeld in het brood van tegenwoordig een spoortje minder eiwit zit, want dat is gewoon niet de eiwitbron."