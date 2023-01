De nieuwe topman van Philips, CEO Roy Jakobs, zit er nog maar sinds vorig jaar en weer worden er mensen op straat gezet. Alleen in Nederland al 1.100. Geen lekker begin voor een topman. Maar dat is inmiddels bijna traditie voor het bedrijf.

Wereldwijd worden er 6.000 banen geschrapt. In Nederland vallen de klappen vooral in Eindhoven, bij Philips Research. Deze nieuwe ontslagen komen boven op de ontslagronde van eind vorig jaar, toen er 4.000 mensen op straat werden gezet. Onder topman Jakobs is het nu twee keer raak in 3 maanden.

Strategie

Maar volgens journalist Marcel Metze zit er een strategie achter het beginnen met rode cijfers. Hoe zit dat? "Je ziet dat dit al decenia gaande is. Maar voor die tijd, toen Philips nog voortdurend aan het groeien was, gebeurde het niet. Dus het is echt een strategie die past bij die neergaande lijn", vertelt Metze.

Maar dat er een strategie is, wil niet zeggen dat het werkt, vertelt Metze. "De bedoeling van de reorganisatie is dat het tot herstel leidt. Maar als je naar de ontwikkeling van de afgelopen 50 jaar kijkt, is dat niet gebeurd. Alle stappen hebben de neergaande lijn gewoon voortgezet."

Beter cijfers laten zien

Metze schreef twee boeken over Philips. Hij vertelt wat er gebeurt bij zo'n grote reorganisatie die Philips nu doorvoert, om weer in de plus te komen. "Het personeel heeft altijd de neiging om uit te dijen. Het is daarom verstandig om zo om de 5 of 10 jaar eens een keer wat te schrappen. Stel je schrapt 10 procent zoals nu, heb je niet zo'n groot probleem, als je andere mensen wat harder laten werken." Je kunt dan hetzelfde blijven produceren.

Het bedrijf neemt nu een verlies in dit jaar, maar het feitelijke ontslag van mensen wordt uitgespreid. "Stel je hebt 1.000 mensen die je wil ontslaan. Zolang ze nog in dienst zijn kosten ze nog geld, maar ze gaan weg. Het geld dat ze nog kosten, zet je weg als verlies. Dat betekent dat je die kosten niet meer hoeft te nemen in het aankomend jaar. Terwijl ze nog wel in dienst zijn, maar je krijgt nu betere cijfers en dat is fijn voor de aandeelhouders."

Met geld schuiven kan niet meer

Het bedrijf krijgt nu dus minder kosten, omdat Philips straks minder mensen salaris hoeft te betalen, maar als er aan de andere kant niet meer bijkomt, zal het bedrijf over een paar jaar er weer zo voorstaan als nu. "Dat is eigenlijk wat ik de de afgelopen 40 jaar bij Philips zie gebeuren."

Kijken we naar een bedrijf dat gaat verdwijnen? "Philips is uitgekleed, steeds kleiner geworden. En daarom zijn dit soort oplossingen geen antwoord op het probleem", zegt Metze. "Vroeger had je meer divisies. Als het ergens slechter ging, ging het weer wat beter met de licht-divisie bijvoorbeeld. Dan kun je wat schuiven in middelen en hoef je niet meteen een onderdeel te verkopen. Maar omdat het bedrijf nu is opgesplitst kan dat niet meer."

Medische apparatuur

Philips zet nu vooral in op apparatuur voor de medische wereld. De terugroepactie van apneu-apparaten heeft ontzettend veel geld gekost. "En dat is een hele kwetsbare business die ook erg op en neer kan gaan", zegt Metze.

Meer dan een eeuw geleden is Philips al begonnen met röntgenapparatuur. "Dat komt voor uit de gloeilamp. Daar waren ze ook echt goed in. Maar ik denk nu dat er iets te veel is vertrouwd of de technologie ontwikkeling in de medische wereld."