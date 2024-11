Sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump is de bitcoin naar recordhoogte gestegen. In de weken na de verkiezingen steeg de cryptomunt meer dan 35 procent in waarde. "Trump wil van de VS de cryptohoofdstad van de wereld maken."

1 bitcoin was vóór de winst nog Trump nog zo'n 63 duizend euro waard, nu is de waarde gestegen tot meer dan 85 duizend euro. En dat leidt tot euforie in de cryptowereld, ziet cryptokenner Bart Mol. "Je ziet nu dat de markt besluit te geloven in de beloftes van Trump. En dat leidt wel tot euforie, want het is de eerste keer dat de magische grens van 100 duizend dollar in zicht komt."

Trump belooft minder regels

Mol vertelt dat Trump via het lobbycollectief "Stand With Crypto" miljoenen dollars aan steun tijdens zijn campagne heeft gekregen. Trump op zijn beurt heeft meerdere beloftes gedaan aan de cryptowereld.

Zo heeft hij beloofd dat hij van de VS de 'cryptohoofdstad' van de wereld wil maken. Hij belooft minder regels voor partijen die in crypto handelen én hij wil dat de VS een bitcoin aanhoudt als nationale reserve.

'Cryptowereld werd tegengewerkt'

Met name het feit dat Trump en de Republikeinen minder regels willen voor de cryptowereld is volgens Mol een belangrijke verklaring voor het feit dat de bitcoin zo hard stijgt: "Het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en het hele team van Trump zijn allemaal in meer of mindere mate pro-crypto", legt hij uit.

"De cryptowereld in de VS heeft zich de afgelopen 4 jaar tegengewerkt gevoeld door wetgeving en rechtszaken." Nu zal er een andere wind gaan waaien en dat stuwt de koers omhoog.

'Hij noemde het gebakken lucht'

Trump liet in zijn eerste termijn als president weten geen fan te zijn van bitcoin en andere cryptomunten, zegt Amerika-verslaggever Tom van 't Einde. "Hij noemde cryptomunten eerder gebakken lucht."

Zo noemde Trump in 2019 bitcoin op het toenmalige Twitter nog 'geen geld'. Verder zei hij dat "Er maar één echte munteenheid is in de Verenigde Staten." Namelijk de Amerikaanse dollar.

Bekijk ook Wat maakt cryptomunten als bitcoins zo wisselvallig en risicovol? En andere vragen over digitale valuta beantwoord

Veel jonge mannen hebben crypto

"Maar hij is in de laatste maanden van zijn campagne gedraaid als een blad aan de boom", vertelt Van 't Einde. "Hij heeft die honderden miljoenen dollars aan campagnegelden gekregen vanuit de cryptowereld en als een bedankje is hij nu pro-crypto."

Bovendien ziet hij ook een electorale reden. "In de VS zijn er veel jonge mannen die crypto bezitten en erg in crypto geloven. Zij lijken massaal naar de stembus gegaan te zijn en hebben hem het Witte Huis in geholpen."

Financiële revolutie

Maar ook de gedachte achter crypto lijkt Trump aansprekend te vinden. Want de belofte van de cryptowereld is een nieuw financieel systeem waar de overheid weinig invloed op heeft. En dat sluit goed aan bij de wens van Trump: "Met crypto kun je de overheid en het financiële systeem omzeilen, dat past bij iemand als Trump die een hekel heeft aan regulering en regelgeving", vertelt de Amerika-verslaggever.

"Hij strijdt al langer tegen veel overheidsorganisaties zoals de Amerikaanse Centrale Bank. Crypto is een manier om sommige partijen buitenspel proberen te zetten." De directe omgeving van Trump heeft ondertussen een nieuwe cryptomunt opgericht: World Liberty Financial. Met deze munt beloven ze geld weer in de handen van de burger te leggen via een financiële revolutie.