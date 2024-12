De CEO van een van de grootste zorgverzekeraars van de Verenigde Staten, Brian Thompson, werd woensdag doodgeschoten. Het gebeurde in een van de drukste wijken van New York. En in de klopjacht die volgde, worden nu camerabeelden gedeeld.

Dat de CEO van UnitedHealthcare midden in een drukke stad werd vermoord, wijst er volgens de politie op dat dit een tot in detail voorbereid plan was. Ook liet de dader een boodschap achter, hij had de kogels gegraveerd met drie woorden: 'deny', 'defend' en 'depose'. Deze woorden verwijzen naar een boek over strategieën die sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren: vertragen, ontkennen en verdedigen tegen claims van hun verzekerden.

'Deny, Defend, Depose'

"In het boek wordt uitgelegd hoe verzekeraars, niet alleen zorgverzekeraars, maar ook andere verzekeraars, winst maken door claims af te wijzen", bevestigd gezondheidseconoom aan de VU Xander Koolman, die in Amerika heeft gewerkt en gewoond. "Het zijn strategieën die verzekeraars hanteren om de rekening niet te hoeven betalen."

"Dus als iemand een rekening instuurt, controleren zij als bedrijf of het wel aan alle voorwaarden voldoet: is er wel van tevoren een machtiging aangevraagd? Kloppen alle cijfertjes? Is de dokter of het ziekenhuis wel gecontracteerd? Enzovoort."

Failliet door ziekenhuisrekeningen

Het kritische gedrag van deze verzekeraars zorgt ervoor dat veel ziekenhuisrekeningen van Amerikanen uiteindelijk niet worden betaald. Ze moeten hier als burgers zelf voor opdraaien. Dit zorgt voor boosheid en ontevredenheid, legt Koolman uit. "De gemiddelde Amerikaan denkt te zijn verzekerd, maakt misschien heel hoge zorgkosten, gaat dan zo'n rekening indienen en komt er dan achter dat die zorgverzekeraar dat toch niet betaalt. En die rekeningen zijn fors."

Wanneer mensen deze rekeningen dan niet zelf kunnen betalen, zijn ze noodgedwongen om een faillissement aan te vragen. "Omdat er dus iets mis is gegaan in hun financiën, en dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan rekeningen van ziekenhuizen die gewone burgers niet zelf kunnen betalen."

United Healthcare wijst claims af

Ook United Healthcare, waar Thompson voor zijn dood de CEO van was, wijst een groot deel van de claims die worden ingediend af, vertelt Koolman.

"De data is niet helemaal representatief, maar het beste wat ik kon vinden liet zien dat ze in ongeveer een derde van de gevallen de claims afwijzen. Dus dat is een heel groot gedeelte."

Reacties op social media

En juist vanwege deze strategie, zijn niet veel Amerikanen rouwig om de moordaanslag op Thompson. Op verschillende social mediaplatformen is te lezen hoe burgers hun ongenoegen uiten over de manier waarop het gezondheidsstelsel in de Verenigde Staten werkt.

Reacties onder het nieuwsbericht over Thompsons moord lezen bijvoorbeeld: 'dat krijg je als je mijn operatie niet vergoed', 'ik hou je in mijn gedachte en denk aan mijn premie', en 'karma'.

Maatschappelijk probleem

"Wat dat eigenlijk weergeeft is dat er heel veel frustratie in de samenleving is", merkt Koolman op. Ook hij ziet in de reacties dat mensen 'chagrijnig' zijn over het feit dat ze aan de ene kant een premie betalen, maar aan de andere kant dan vaak niets uitgekeerd krijgen wanneer ze een claim indienen.

"Het is een probleem dat heel breed leeft in de samenleving, waardoor ook met enige irritatie naar die verzekeraars toe wordt gekeken."

Obamacare

Dit stelsel, waarbij Amerikaanse verzekeraars amper claims hoeven uit te keren, is ontstaan voor private aanbieders en private verzekeraars, "zoals het in Nederland ook zo was. Maar er is in Amerika nooit veel overheidscontrole op het systeem geweest."

"Er is een moment geweest waarop Obama met name geprobeerd heeft om het stelsel zwaarder en intensiever te reguleren, met Obamacare. Maar netto is het stelsel in Amerika veel minder gereguleerd, er zijn minder wetten en er is minder toezicht." Ook staan er weinig straffen op het niet nakomen van de afspraken en wetten als verzekeraar.

'Hoop dat dit leidt tot discussie'

Koolman denkt dan ook dat 'de gruwelijke moord' op Thompson discussie over dit maatschappelijke probleem opnieuw kan aanwakkeren. "Ik hoop dat dit, deze moord, ook leidt tot discussie."

Maar hij heeft twijfels: "Tegelijkertijd, het is juist Trump geweest die heeft geprobeerd om Obamacare af te schaffen en de toegang tot zorgverzekeringen te beperken. Dus het zou best verrassend zijn als hij nu degene is die als hoeder van de kwetsbaren, de zieken, en de mensen met minder inkomen, toch ervoor gaat zorgen dat iedere Amerikaan een goede polis kan krijgen en verzekerd is van compensatie voor zorgkosten."