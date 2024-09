Het vroegpensioen staat op de tocht. De regeling die het voor mensen met een zwaarberoep mogelijk maakte om vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken eindigt in 2025. Agenten, zorg- en havenmedewerkers leggen daarom de komende dagen het werk neer.

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) is bedoeld voor mensen met een zwaar beroep. Vanaf 2021 konden zij hierdoor 3 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen. Zo'n 25.000 werknemers maakten hier eerder al gebruik van. Maar de regeling loopt eind 2025 af, tot groot ongenoegen van mensen met een zwaar beroep. Ze leggen daarom hun werk de komende week neer.

Onvrede over 'Handreiking'

Econoom en journalist Martin Visser legt uit dat de stakingen van de komende week een reactie zijn op de recente handreiking van het kabinet. Wat de handreiking precies inhoudt, is niet duidelijk, maar dat de vakbonden hier niet tevreden mee zijn wel. "Het kabinet heeft een handreiking gedaan, dat hebben ze ook toegelicht op het ministerie. We weten niet precies wat het inhoudt", vertelt Visser.

"Mogelijk is het een verlenging van de huidige regeling. Maar ik kan niet beoordelen of hier een reëel voorstel ligt", gaat de econoom verder. De betrokken partijen laten niets los over de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd.

Niet met elkaar in gesprek

De vakbonden en de overheid zijn op dit moment niet officieel met elkaar in onderhandeling. ""Het is niet zo dat de onderhandelingen geklapt zijn, of iets dergelijks", legt Visser uit. En om deze reden denkt hij dat de stakingen van de komende week als een tactiek van de bonden moeten worden gezien.

"Ze kiezen ervoor om zich niet met elkaar op te sluiten in een kamertje", zegt hij over de vakbonden. "Ze wachten rustig af tot de minister belt met een nieuw voorstel, dat dan beter zou moeten zijn voor de vakbond." Mocht de minster van Sociale Zaken Eddy van Hijum dit doen, dan komen de onderhandelingen misschien alsnog, legt Visser uit.

'Hier moet je met elkaar uitkomen'

De econoom merkt op dat de constante stakingen en geklapte onderhandelingen over de RVU-regeling niet te doen zijn. "Het is niet verteerbaar voor alle betrokken partijen. Niet voor werkgevers, niet voor vakbonden, niet voor de politiek. Hier moet je met elkaar uit zien te komen."

"Er zijn wel sectoren waar er wel al afspraken zijn, als je bij de politie bijvoorbeeld 25 jaar op straat bent geweest dan heb je zwaar werk gehad en als het goed is, komt er dan zicht op minder zwaar werk of minder nachtwerk." Naar die oplossingen moeten we, legt hij uit. "En als het niet voldoende is dan moet er opnieuw over worden nagedacht."

Afgebrand op je 67ste

Dit is dus niet de eerste keer dat er wordt gestaakt vanwege het verdwijnen van de regeling. Waarom is dit probleem nog niet opgelost? "Het heikele punt is eigenlijk dat het kabinet, en zeker werkgevers, vinden dat mensen gewoon wel gezond de eindstreep moeten halen", legt de econoom uit. Er moet dus gekeken worden naar de eisen die op de werkvloer worden gesteld, en niet naar de AOW-leeftijd, is de overheid van mening.

Zowel het kabinet als de werkgevers vinden het geen goede zaak dat werknemers met een zwaar beroep helemaal afgemat en afgebrand zijn op hun 67ste. "Dat vind ik ook", voegt Visser toe. "En dat zou de vakbond ook niet moeten willen. Dat zouden we niet met elkaar moeten willen accepteren, maar zolang dat in sommige gevallen nog wel een feit is, moet je daar iets mee."

Hand in eigen boezem steken

Hij gaat verder: "Als we op een gegeven moment vinden dat half Nederland een zwaar beroep heeft en dat we niet kunnen doorwerken tot 67 jaar, dan gaat er echt iets niet goed in die organisaties." Volgens Visser is dat een fundamenteel probleem, en niet een probleem dat kabinet-Schoof in een onderhandelingsronde kan oplossen.

"Dat is echt iets wat in de organisatie zelf moet gebeuren", zegt de econoom. De vakbonden moeten ook de hand in eigen boezem steken en kijken wat zij kunnen doen om het werkdruk te verlichten. "Ze moeten niet accepteren dat er blijkbaar zoveel beroepen zijn waar mensen op hun tandvlees moeten lopen om de eindstreep te halen. Dat zou niet moeten mogen."