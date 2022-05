Wevers is door de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak vrijgesproken. Meerdere oud-turnsters hadden klachten over hem ingediend vanwege grensoverschrijdend gedrag. Onderzoeker Vidar Stevens noemt de uitspraak 'schrijnend voor slachtoffers'.

De klachten van oud-turnsters gingen niet alleen over schelden en negeren, maar ook het aanwakkeren van eetstoornissen, slaan en schoppen.

'Geschrokken en stil van'

Volgens de tuchtcommissie was het bewijs uit het onderzoek op een aantal punten onvoldoende. Eerder gaven de oud-turnsters al aan zorgen te hebben over de kwaliteit van het onderzoek, dat is uitgevoerd door een commissie van het Instituut Sportrechtspraak.

Vidar Stevens is onderzoeker naar grensoverschrijdend gedrag in de sport bij het Mulier Instituut. De vrijspraak van de turncoach was voor hem een totale verrassing. "Ik ben ervan geschrokken en was er best wel stil van. Het is echt schrijnend voor de slachtoffers, die juist zo dapper waren om met hun verhaal naar buiten te komen."

Uitkomsten haaks op elkaar

Het is volgens Stevens bijzonder dat het onderzoek van de tuchtcommissie tot zo'n andere conclusie komt dan eerdere onderzoeken. Zo bleek uit onderzoek van onder meer hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Marjan Olfers dat twee derde van de oud-turnsters die meewerkten te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag.

"De onderzoeken staan bijna haaks op elkaar. De tuchtcommissie verwijst wel naar het onderzoek van Olfers, maar neemt haar bevindingen niet over", vertelt Stevens. Volgens de onderzoeker komt dat door een gebrek aan bewijs. "Het is lastig dat veel klachten tot wel vijftien jaar terug gaan, waardoor het moeilijk is om precies te achterhalen wat er gebeurd is, met wie en op welke plek."

'Extra middelen te laat'

Ondanks de kritiek is het volgens Stevens wel goed en ook belangrijk dat het Instituut Sportrechtspraak bestaat. "Het is een neutraal instituut waar sportbonden bij aangesloten zijn. Daar zijn we uniek mee in de wereld."

Dat het nu toch mis is gegaan bij het onderzoek komt door een gebrek aan capaciteit en mankracht, zegt hij. "De Tweede Kamer heeft wel meer middelen toegezegd, maar dat kwam voor dit onderzoek te laat."

Mogelijke hertraumatisering

"Deze vrijspraak is niet alleen schrijnend voor slachtoffers, maar kan ook zorgen voor hertraumatisering", zegt Stevens. "We moeten niet onderschatten wat dit voor de slachtoffers betekent."

Turnbond KNGU, die de zaak heeft aangespannen, kan nog in hoger beroep gaan. De bond zegt daar nog geen besluit over genomen te hebben. "Het uitgangspunt is dat wij alles willen doen om recht te doen aan de positie van slachtoffers."

'Recht op goede behandeling'

Voor de tien turnzaken die nu nog worden bekeken door het Instituut Sportrechtspraak is het volgens Stevens belangrijk om eerst goed te reflecteren op de gang van zaken. "Er moet een herstelplan komen waarbij niet alleen de procedure wordt verbeterd maar ook gewerkt wordt aan het beschadigde vertrouwen."

Hij zegt dat het geen goede oplossing is om te stoppen met het Instituut Sportrechtspraak, maar dat er wel meer vanuit de beleving van het slachtoffer gekeken moet worden. "Zij hebben recht op een goede behandeling."