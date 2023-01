Hoe kunnen we jullie meer betrekken bij onze onderwerpen? Zo begonnen we in september vorig jaar met EenVandaag Vraagt. Door jullie vragen te krijgen bij verschillende onderwerpen, weten we beter aan welke uitleg behoefte is.

Inmiddels zijn we meer dan 20 duizend ingestuurde vragen verder, maar kunnen we ons ook voorstellen dat niet voor iedereen precies duidelijk is wat het nou inhoudt en wat we ermee doen. Daarom vroegen we: Welke vragen heb jij over EenVandaag Vraagt? Hieronder de vragen en de antwoorden.

1. Hoe kan ik een vraag insturen?

Op dit moment kiest de redactie van EenVandaag vooraf onderwerpen waarover vragen gesteld kunnen worden. Die oproep wordt dan vervolgens verspreid via verschillende kanalen, zoals de website, social media, WhatsApp, de nieuwsbrief en de Peiling-app. En soms via de onderzoeken voor het EenVandaag Opiniepanel. In de meeste gevallen gebruiken we daarvoor een formulier dat ingevuld kan worden.

2. Hoe kan ik meepraten in de Peiling-app?

EenVandaag Vraagt is in de app onderdeel van de pagina 'Doe mee'. Op die pagina kun je je aanmelden voor het EenVandaag Opiniepanel en kun je ook alle vragen zien voor EenVandaag Vraagt en de antwoorden die gegeven zijn. Je kunt daar ook een vraag insturen over een zelfgekozen onderwerp.

Zet je in de app de pushmeldingen voor EenVandaag Vraagt aan, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe vragen of antwoorden zijn gepubliceerd.

3. Worden vragen door de redactie handmatig verwerkt of komt daar software aan te pas?

Op dit moment doen we dat handmatig. En dat kan tot nu toe ook nog goed. Maar zodra het aantal vragen heel erg toeneemt, sluiten we niet uit dat we op zoek gaan naar software die ons daarbij kan helpen.

4. Kan ik te allen tijde een vraag stellen of geven jullie aan wanneer dat kan en waarover?

In principe kiest de redactie op dit moment onderwerpen waarover vragen gesteld kunnen worden. Maar via de Peiling-app kunnen ook vragen ingestuurd worden over zelfgekozen onderwerpen. Ga daarvoor naar 'Doe mee' in de app.

5. Hoe kiezen jullie de onderwerpen?

Daar hebben we geen specifieke richtlijn voor. Soms kiezen we een onderwerp waar iemand al aan werkt. De redacteur kan dan aan de hand van de ingestuurde vragen een goede indruk krijgen van hoe een bepaald onderwerp leeft en welke behoefte er precies is aan uitleg over het onderwerp.

Wat ook kan, is dat een bepaald thema of onderwerp heel erg in het nieuws is en we als redactie benieuwd zijn welke vragen daar precies over zijn. Als we zien dat een onderwerp heel erg leeft, of over een specifiek onderdeel van een thema veel vragen zijn, kunnen we daar rekening mee houden bij het maken van een onderwerp.

Nog een andere manier die we wel eens inzetten, is een forumlier onder een gepubliceerd onderwerp zetten. Dan willen we graag weten welke vragen er nog overblijven na het lezen, luisteren of bekijken van een onderwerp.

6. Wat levert het tot nu toe op?

Vooral veel enthousiasme. Bij jullie, want jullie doen er massaal aan mee. En ook bij de redactie, die heel blij is met alle input. Onderwerpen worden er rijker door en online zien we ook dat antwoorden op vragen goed worden gelezen.

7. Gaan jullie hier meer mee doen?

Dat is zeker de bedoeling. EenVandaag Vraagt is het begin. En we hebben al veel geleerd over hoe we beter kunnen luisteren naar jullie en daar goed gebruik van kunnen maken. Maar we willen die interactiemogelijkheden verder uitbreiden het komend jaar.

Heb je nog andere vragen? Stel ze hieronder.