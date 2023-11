Oud-presentator Karel van de Graaf (72) is overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Van de Graaf presenteerde verschillende journalistieke programma's, waaronder EenVandaag. Hij was al een tijd ziek en leed aan de ziekte van Alzheimer.

Van de Graaf werkte zijn gehele tv-carrière voor de AVRO en begon bij het kinderprogramma 'Stuif es in'. Voor de omroep presenteerde hij decennialang programma's op radio en televisie. Tussen 2004 en 2007 was hij een van de gezichten van TweeVandaag en later EenVandaag.

Eigen talkshow KAREL

De voormalig presentator werd bij het grote publiek bekend door zijn eigen talkshow KAREL, die 15 jaar op de buis was. De uitzending van 3 december 1984, waarin voor- en tegenstanders van het regime van Desi Bouterse te gast waren, ging de televisiegeschiedenis in.

In de studio ontstond ruzie tussen de gasten, die uitmondde in een vechtpartij. Op een gegeven moment werden er zelfs twee kogels afgevuurd. De sussende woorden 'Heren, heren!' van Van de Graaf waren aan dovemansoren gericht en gingen de hele wereld over. De uitzending moest uiteindelijk afgebroken worden.

De wereldberoemde schietpartij in de talkshow KAREL (1984)

EenVandaag en Wie is de Mol?

In 1999 kwam er een einde aan het praatprogramma. Van de Graaf ging aan de slag als presentator van de actualiteitenrubriek Netwerk en maakte in 2004 de overstap naar TweeVandaag, wat later omgedoopt werd tot EenVandaag.

Daarnaast presenteerde hij Hoge Bomen, waarin bekende Nederlanders werden geportretteerd. Tussen 2006 en 2007 leidde hij twee seizoenen lang op karakteristieke wijze Wie is de Mol?. Veel kijkers zullen zich zijn zwarte hoed en lange jas nog goed herinneren.

'Populair bij kijker en luisteraar'

"Karel van de Graaf was een journalist en radio en tv-maker in hart en nieren", reageert omroep AVROTROS op het overlijden van de oud-presentator. "Door zijn manier van interviewen werd hij gewaardeerd door gesprekspartners en collega's en was hij populair bij kijker en luisteraar."

Van de Graaf overleed gisteravond thuis in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Hij is 72 jaar geworden. "Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte", laat AVROTROS weten.