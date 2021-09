Wetenschappers die vleermuizen in Laos bestuderen, hebben een virus ontdekt wat sterk lijkt op het coronavirus. Toch is er volgens hoogleraar virologie aan de Wageningen Universiteit, Wim van der Poel, niet meteen reden tot zorg.

"Deze virussen circuleren al heel lang", zegt Van der Poel over het gevonden virus in Azië.

Hoefijzervleermuis

Voor het onderzoek bekeken virologen slijm, ontlasting en urine van 645 vleermuizen in grotten in het noordelijke deel van Laos. "Dit is eigenlijk een doorlopend onderzoek. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen hoe die virussen op de een of andere manier overgesprongen zijn van dieren op mensen."

De grote drager? De hoefijzervleermuis. "Maar die is niet direct besmettelijk voor mensen. Het meest waarschijnlijke is dat er ergens een tussenstap nodig geweest is." Een ander dier wat het virus uiteindelijk op mensen overbrengt dus.

Meer bewijs nodig

"In Nederland hebben we dat met nertsen gehad", zegt Van der Poel over het coronavirus van dier op mens. "Maar we weten uit onderzoek dat ook dassen en wasbeerhonden gevoelig zijn voor de infectie."

Al houdt de hoogleraar een slag om de arm. "Daar willen we eigenlijk meer bewijs voor hebben. We willen weten: wat circuleert waar en welk dier heeft het doorgegeven?"

Positief?

Hoewel een nieuw coronavirus en een nieuwe coronacrisis een ontzettende domper zou zijn voor de samenleving, verwacht Van der Poel dat er voordeel te halen is uit de ontdekking die nu is gedaan.

"Het is zinvol om te weten hoe die virussen eruit zien, zodat we meer duidelijkheid krijgen over de verspreiding naar mensen."

Effect voor werking van vaccins

En ook de werking van vaccins kan baat hebben bij de ontdekking. "Zodra je zo'n variant ziet, of het nou in een mens of een dier is, kun je kijken of het vaccin nog zal werken."

"De ontdekkers van deze variant suggereren zelfs dat je uit deze variant een vaccin kan maken. Daar is nog wel meer onderzoek voor nodig, maar het is denkbaar."