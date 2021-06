Via een website een boom aanschaffen die anders zou worden gekapt, ook jij kunt zo een boom redden. Bomenmakelaar Camiel maakt het mogelijk en vindt het hard nodig. "Het is doodzonde om een volwassen boom van 40 jaar oud niet te verplaatsen."

Elke boom is de moeite waard om te verplaatsen, vindt Camiel Versluis van Stichting de Bomenmakelaar. "Hoe ouder een boom wordt, hoe meer hij gaat geven. Dus na 30 jaar een boom omkappen en vervangen door een nieuwe is ontzettend zonde."

Vraag en aanbod

Met zijn stichting probeert Versluis vraag en aanbod bij elkaar te brengen: bomen die weg moeten omdat een gebied ontwikkeld gaat worden. En aan de vraagkant de gemeentes die op zoek zijn naar bomen die al 'volwassen' zijn.

"Een boom is pas volwassen na een jaar of 40. Dan gaan vogels en insecten zich erin te nestelen, en begint hij echt CO2 op te nemen en te helpen de luchtkwaliteit te verbeteren."

Kwestie van geld

Volgens Versluis zagen gemeenten tot voor kort bomen vooral als aankleding van een gebied. "En als een boom dan onderhoud nodig heeft, na een jaar of 30, en dus geld begint de kosten, zijn veel gemeenten geneigd om de boom dan te vervangen voor een jong boompje."

Hoewel de bomen gratis worden aangeboden, kost het verplanten wel geld. Een boom moet volledig worden uitgegraven en dat moet zorgvuldig gebeuren.

'Een flinke ingreep'

"Een boom is gewend zijn hele leven op dezelfde plek te staan, en het is voor een boom een flinke ingreep", vertelt Versluis. "De nazorg is ook heel belangrijk." Het zijn op dit moment met name gemeentes die gebruik maken van de bomen-site, maar particulieren zijn ook welkom.

Hij is optimistisch over hoe gemeenten steeds meer de bomen op waarde schatten, en op de juiste manier. "Het simpelweg tellen van bomen is niet de juiste methode. Voor een boom van 30 jaar heb je 40 jonge boompjes nodig om hetzelfde effect te krijgen."

Andere kijk op bomen

Dat komt in zijn ogen ook, omdat er anders naar bomen wordt gekeken. "Ik merk dat echt. Dat mensen zich aan bomen hechten omdat ze er op uitkijken en er dus op die manier plezier van hebben, is van alle tijden. Maar wat je nu ziet is dat we ons veel meer bewust zijn dat die boom iets goeds doet voor de hele wereld, dat die iets rechtzet wat wij verprutsen met ons gedrag."

Sommige bomen kunnen honderden jaren oud wonen. Bert Plaat, boominspecteur bij de Bomenstichting inspecteert bomen door heel Nederland die 80-plus zijn. "We noemen ze de veteranen, en met de juiste zorg kan je het leven van een boom met zeker 100, soms wel 200 jaar verlengen."