Maaltijdbezorgdiensten zoals Thuisbezorgd kunnen veel werk uit handen nemen van horeca-ondernemers. Tegelijkertijd kost het restaurants een groot deel van hun inkomsten. Sommige willen af van de bezorgdienst, maar dat is niet makkelijk.

Herman Schoemaker en zijn vrouw Aree Thamtes runnen al jaren samen een Thais restaurant in Gouda. Aree is de chefkok en maakt iedere dag de gerechten klaar. Het stel ging in zee met Thuisbezorgd, maar regelen hun bezorging inmiddels voor het grootste gedeelte zelf.

Commissie betalen

"In het begin leek het nog wel vriendelijk", vertelt Herman. "Toen Thuisbezorgd begon, hoefde je maar 5 procent van het bestelbedrag aan ze af te dragen. En dan werd je ook nog ontzorgd: de promotie werd door Thuisbezorgd gedaan en wij deden de rest."

Bron: EenVandaag Herman Schoemaker achter de bar van zijn restaurant

Maar inmiddels is dat een veel hoger percentage. "Het ging van 5, naar 7, naar 9 procent, in een heel snel tempo. Toen was het hek van de dam. Inmiddels betalen we 13 procent commissie over iedere bestelling." Thuisbezorgd maakte deze week bekend dat de commissie volgende maand naar 14 procent stijgt.

Veel pizzeria's in één stad

Herman en Aree proberen klanten er dan van ook te overtuigen om via hun eigen website te bestellen. "Gelukkig hebben wij veel vaste klanten en buiten ons zijn er niet zo heel veel andere Thaise restaurants in Gouda. Mensen weten ons dus wel te vinden", vertelt Herman. Het restaurant heeft eigen bezorgers, dus kan het ook zonder Thuisbezorgd af.

Dat geldt niet altijd voor de shoarmatenten en pizzeria's in een stad, want dat zijn er vaak heel veel. Om op te vallen in de lange lijst met restaurants, moeten zij dus veel bijbetalen. En zonder eigen bezorgers, zijn ze nog afhankelijker van Thuisbezorgd.

'Alles draait om geld'

"Thuisbezorgd wil gewoon geld verdienen", zegt Herman. "En als bijvoorbeeld een shoarmatent veel geld moet betalen aan Thuisbezorgd en het mede daardoor financieel niet redt, weten ze dat er daarna gewoon weer een nieuwe restauranthouder die zaak overneemt. Die gaat dan om dezelfde reden het schip weer in."

Met een gratis drankje via hun eigen website, proberen Herman en Aree daar de bestellingen binnen te halen. Zonder dus commissie af te hoeven dragen. Officieel mag dat niet: wordt hun restaurant daarom van Thuisbezorgd afgegooid, dan denkt het stel het zonder ook wel te redden.

Bron: EenVandaag Aree Thamtes in de keuken

Miniwebsite

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland ziet dat de balans doorslaat als het gaat om de macht van Thuisbezorgd. De dienst maakt inmiddels ook een soort 'miniwebsites'. Dat zijn websites die qua naam bijna identiek zijn aan de eigen website van een restaurant, maar dan vaak met één leesteken verschillen.

Consumenten denken dan misschien dat ze rechtstreeks bij het restaurant zelf bestellen, maar eigenlijk bestellen ze alsnog bij Thuisbezorgd. "Zo probeert Thuisbezorgd meer besteltraffic te creëren voor hun eigen platform, inclusief de commissies die daarbij horen."

'Let goed op waar je aan begint'

"Dat is een zeer zure ontwikkeling voor ondernemers met een bestelmogelijkheid via hun eigen website, die zo ongemerkt met elkaar concurreren", zegt een woordvoerder.

"Er zijn zeker voordelen om samen te werken met bezorgplatforms, maar we zien in toenemende mate dat horecaondernemers door de dominante positie van de platforms niet meer vrijelijk kunnen bewegen en hun eigen productaanbod kunnen bepalen." Let dus goed op waar je aan begint, raadt de brancheorganisatie aan.

Er zijn ook voordelen

Het is niet alleen maar kommer en kwel met de bezorgdiensten. Zogenaamde 'dark kitchens' maken juist dankbaar gebruik van de platforms. In die keukens worden maaltijden bereid die alleen maar voor de thuisbezorging bedoeld zijn. Je kan er dus niet als klant komen eten.

In Rotterdam zit ook zo'n 'dark kitchen', van eigenaar Junior Lugte. Startende ondernemers kunnen er een plekje huren om hun maaltijden klaar te maken. 'Het is een hele hoge investering om dit helemaal zelf te doen, wat voor een starter de ambitie kapot zou kunnen slaan.' De bezorgers van Deliveroo en Uber Eats zijn allemaal freelancers, die niet rijden bij slecht weer. 'En de bezorger van Thuisbezorgd.nl die rijden altijd, ook als het keihard regent.' Volgens Junior heeft het platform voor hem en de mensen in zijn 'dark kitchen' dus ook de nodige voordelen.