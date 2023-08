Het is nu al ruim 2 euro de liter, maar daar komt op 1 januari nog eens 21 cent bij op. Benzine wordt nog duurder. Naar Duitsland voor een volle tank wordt dan voor meer mensen interessant. Maar er zijn grenzen: vanaf Utrecht kan het niet uit.

In de grensstreek gebeurt het al jaren: even een ommetje naar Duitsland voor een volle tank, omdat het vrijwel altijd goedkoper is dan in Nederland. Maar sinds de prijzen voor benzine en diesel zo ontzettend zijn gestegen wordt het ook voor mensen buiten de grensstreek interessant.

21 cent erbij

Dat benzine nog duurder wordt, ging hier en daar al rond. Pieter Omtzigt kreeg deze week antwoord op Kamervragen die hij had gesteld en daaruit bleek dat we per 1 januari inderdaad 21 cent per liter méér gaan betalen voor benzine.

Bij BNR reageerde gisteren Erik de Vries van de branchevereniging van Onafhankelijke Benzinepomphouders op bij BNR. "Het wordt bij wijze van spreken bijna interessant om vanuit Utrecht naar Duitsland te gaan rijden." Maar dat is wel heel ver.

50 cent verschil in 2024

"De prijzen van benzine variëren nu van 2,15 tot 2,23 per liter benzine aan de pomp", vertelt woordvoerder van United Consumers Paul van Selms.

"In Duitsland is dat fors lager. Daar heb je prijzen van 1,80 tot ruim 2 euro per liter." Dat scheelt je nu dus zo'n 30 cent per liter en vanaf 2024 50 cent. De ANWB heeft een lijst met brandstofprijzen per land.

Rekenen

Maar van Utrecht naar Duitsland voor een tank is dan nog steeds niet rendabel, zegt hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft Bert van Wee. "Stel je gaat naar Emmerich, dan moet je rekening houden met 190 tot 200 kilometer."

"Rijdt je auto 1 op 16, dan ben je uitgaande van Duitse prijzen 22 euro kwijt aan benzine", zegt hij. "En als het prijsverschil 30 cent per liter is zoals nu, moet je ongeveer 70 liter tanken om quitte te spelen." De meeste auto's hebben niet zo'n grote tank. "Als er straks 20 cent bijkomt in Nederland, daalt dat naar 45 liter."

Tijd is geld

Maar dan heb je ook nog de reistijd natuurlijk. Tijd is geld. Vervoerseconoom Erik Verhoef heeft de tijd die je kwijt bent vanaf Utrecht doorgerekend. "We gaan in Nederland uit van een gemiddelde reistijd waardering - dus wat het in geld waard is - van 10 euro per uur."

"Als je bij Babberich de grens overgaat, ben je 1 uur en 9 minuten onderweg. Dus dat is dat vanaf Utrecht dik 2 uur omrijden. Dus in reistijd is het ruim 20 euro waard", zegt hij. Dat moet je weer optellen bij wat het je loont aan benzine. Afschrijving van de auto nog daargelaten.

Maximaal 20 kilometer van de grens

Al met al loont het dus niet vanaf Utrecht. Maar vanaf waar wel? Dat weet Van Selms van United Consumers. "Ik denk dat als je verder dan 20 kilometer van de grens woont, dat het minder interessant wordt. Dan loont het qua tijd en prijs niet."

En daarbij moet je volgens Van Selms ook rekening houden met het verschil in prijzen in Nederland. "Aan de grens in Nederland zijn de prijzen al lager. Dan moet je van de adviesprijs in Nederland al 15 cent aftrekken." Dus omdat het daar al goedkoper is, loont het nog steeds om naar Duitsland te gaan, maar wel minder dan 30 tot 50 cent.