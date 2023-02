Sinds de coronamaatregelen van tafel zijn, neemt het aantal auto inbraken weer toe. De manier waarop criminelen te werk gaan wordt steeds innovatiever: van het complete dashboard meenemen tot het hacken van autosleutels.

Niet één, maar twee keer werd het complete dashboard uit de auto van Mels uit Utrecht gejat. "Mijn auto stond ongeveer een maand bij de garage voor reparatie. De hele middenconsole was eruit gestolen. Vier dagen nadat ik mijn auto weer terug had, was het weer raak."

Lange levertijd

Dat het aantal diefstallen uit auto's stijgt, zien ze ook bij verzekeraars Univé en Nationale Nederlanden. Het aantal schadeclaims loopt in raptempo op. "In 2021 zagen we een dip in het aantal auto inbraken", vertelt directievoorzitter van Univé, Johan van den Nest. "Dat is deels te verklaren door corona. Nu zijn we weer terug op het niveau van daarvoor."

Wat ook meespeelt is het materiaaltekort, waardoor de levertijd voor auto-onderdelen lang is. "Daardoor is er een hele interessante markt ontstaan voor criminelen, namelijk in gestolen onderdelen." Waar criminelen het vooral op gemunt hebben? "Stuurwielen, navigatieblokken en koplampen. Vooral mensen met een Volkswagen moeten opletten." Daarnaast zijn inbrekers tegenwoordig beter georganiseerd: "Onderdelen worden echt op bestelling gestolen en het naar het buitenland geëxporteerd."

Gaatje boren

Een inbreker die met een koevoet de deur van de auto openbreekt, zul je niet snel meer tegenkomen. "Bij wat oudere auto's zie je dat ze een gaatje boren net naast het sleutelgat", vertelt Van den Nest van Univé.

"Wat nieuwere auto's hebben vaak een contactloze sleutel. Als je die sleutel huis hebt liggen, kunnen ze het signaal gewoon vanaf straat opvangen. Dat hacken ze zodat de auto zonder problemen opengaat."

Blikje

Wie wil voorkomen dat zijn auto op die manier wordt leeggeroofd, kan zijn sleutels in een blikje bewaren. "Een oud conservenblikje houdt het signaal tegen." Verder adviseert Van den Neste om geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen.

"En als je dat toch doet, is je laptop of telefoon uit het zicht leggen niet voldoende. Zorg ook dat de wifi en bluetooth uit staat, anders kunnen criminelen gewoon zien dat er iets in je auto ligt."