Na het vertrek van Farid Azarkan kondigt de nieuwe leider van DENK zich vandaag aan. Tweede Kamerlid Stephan van Baarle wil de komende jaren de kar gaan trekken. "Er moet harder opgetreden worden tegen toenemende moslimhaat."

In politiek Den Haag kondigt de ene na de andere politicus zijn afscheid aan, en worden er tegelijkertijd nieuwe leiders op het schild gehesen. Zo ook bij DENK: Tweede Kamerlid Stephan van Baarle meldt vandaag tegenover EenVandaag dat hij zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van zijn partij.

Raadslid in Rotterdam

Officieel kunnen andere kandidaten zich nog tot 11 augustus bij het partijbestuur van DENK melden. "Maar ga er maar vanuit dat Van Baarle de man is, dat hij het gaat doen", vertelt politiek verslaggever Remko Theulings.

Van Baarle zit sinds de laatste verkiezingen in 2021 in de Tweede Kamer, daarvoor was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor DENK in Rotterdam. Hij is dus al een tijdje politiek actief, maar nog niet zo bekend als zijn fractiegenoten Farid Azarkan en Tunahan Kuzu.

Week van de Lentekriebels

"Dat is dan ook wel meteen zijn grootste probleem: naamsbekendheid", vertelt Theulings. "Maar in Rotterdam is hij 'wereldberoemd', daar werd hij als raadslid al gezien als politiek talent. Hij heeft alleen nog geen gevestigde naam nu, zoals Azarkan bijvoorbeeld. Hij begint op nul."

Een van de eerste keren dat hij echt opviel bij het grote publiek was afgelopen voorjaar, bij een Kamerdebat over de Week van de Lentekriebels. Dat is een week waarin op basisscholen voorlichting wordt gegeven over relationele en seksuele vorming. Volgens Van Baarle gingen deze lessen veel te ver en 'moeten we dit onze kinderen van 5 jaar oud niet aandoen'.

'Wij willen een schild vormen'

En nu wil Van Baarle dus lijsttrekker worden: "Het is tijd voor een volgende stap, ook voor mij persoonlijk. DENK is een blijvertje in het politieke landschap. Daar wil ik een bijdrage aan leveren." Volgens de beoogde voorman is er in het huidige klimaat op het Binnenhof meer dan ooit behoefte aan een partij als DENK.

"Je ziet dat de VVD steeds meer aanschurkt tegen de PVV, Nederland is niet meer het Nederland uit de tijd dat DENK werd opgericht. Xenofoob rechts is aan flinke opmars bezig", zegt hij. "De overheid wil Koran-onderwijs aanpakken. Wij moeten veel harder op de trom slaan tegen racisme. Wij willen een schild vormen voor Nederlanders die in de verdrukking zitten."

Bron: ANP Stephan van Baarle (r) met DENK-collega's Farid Azarkan en Tunahan Kuzu

Meer dan 'moslimpartij'?

De partij heeft op dit moment 3 zetels in de Tweede Kamer en staat in de peilingen ook rond dat aantal. De achterban bestaat vooral uit kiezers met een migratie-achtergrond. Van Baarle heeft zelf ook een Turkse vader, maar is opgegroeid bij zijn Nederlandse moeder in Rotterdam. "Hij heeft ook haar naam aangenomen", zegt Theulings.

Van Baarle is er heilig van overtuigd dat DENK onder zijn leiding een veel bredere kiezersgroep kan aantrekken: "Het is onjuist dat wij vaak alleen maar 'moslimpartij' worden neergezet. Fred en Farid hebben gedeelde belangen. Wij komen op voor iedereen in Nederland en willen ervoor zorgen dat alle burgers kunnen meedoen. Ik wil met DENK uitgroeien tot een brede volkspartij."

'Gezond verstand'

Ondertussen wordt DENK vaak in de conservatieve hoek geschaard, mede door Van Baarles uitspraken over de Week van de Lentekriebels, waar hij dezelfde mening had als partijen als FVD en SGP. Maar volgens hem vaart zijn partij geen conservatieve koers.

"In Nederland mag je toch zeggen dat de samenleving veel te veel geseksualiseerd is. Dat is toch niet meteen conservatief. Ik noem dat eerder gezond verstand", zegt hij daarover. "Ik vind dat mensen en ook die ouders die zich zorgen maakten over hun kinderen veel te makkelijk worden weggezet als conservatief. Daar wordt veel te neerbuigend over gedaan."

Bekijk ook Weerbaarder en beter in keuzes maken: waarom seksuele voorlichting op jonge leeftijd juist belangrijk is

Het tij keren

Ondanks dat de peilingen dus nog geen groei beloven voor de partij, is de kandidaat-lijsttrekker ervan overtuigd dat hij het tij kan keren voor zijn partij. "Ik word de laatste tijd zo vaak aangeklampt door mensen op straat. Daar moeten al die zetels vandaan komen", zegt Van Baarle.

Want dat er iets moet gebeuren bij de partij is wel duidelijk: sinds het moment dat DENK in 2017 zelfstandig in de Kamer werd gekozen lijkt er namelijk amper sprake van groei te zijn. Dit jaar verdween de partij zelfs helemaal uit de Provinciale Staten. Maar de beoogde partijleider blijft optimistisch: "Er gaan nieuwe mensen opstaan. Ik geloof echt dat we kunnen groeien, daar ga ik in ieder geval wel voor."