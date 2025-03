Trees Lammers is als activist van Extinction Rebellion wel wat gewend. Ze maakt heel wat mee tijdens de demonstraties. Maar aangereden worden door een Statenlid, gaat haar te ver. Ze heeft daarom besloten aangifte te doen tegen Ronald van Tiggelen (PVV).

"Het gaat om een geweldsdaad van nota bene een volksvertegenwoordiger", zegt Willem Jebbink. Hij is de advocaat van Trees. "Demonstranten die vreedzaam zijn, die hebben het recht om hun mening ook veilig te kunnen uiten. Dus we hebben aangifte gedaan wegens poging tot zware mishandeling én diverse verkeersdelicten, waaronder het doorrijden na een ongeval."

'Ik was in shock'

"Ik was compleet in shock", vertelt Trees over de aanrijding die eerder deze maand plaatsvond. "Ik kon me nauwelijks beseffen wat me was overkomen. En ook alle andere demonstranten die er omheen stonden, het was gewoon een doodse stilte. Niemand wist raad met deze situatie."

In het ziekenhuis komt ze er achter dat ze een hersenschudding en gekneusde ruggenmerg heeft. "Thuis had ik het koud. Ik kon het niet warm krijgen met het mooie weer. En toen heb ik heel slecht geslapen, nachtmerries gehad."

Als sinds de jaren 50

Jebbink heeft het vaker meegemaakt dat mensen zijn ingereden tijdens blokkadeacties van Extinction Rebellion. Het leidde tot meerder veroordelingen. "De irritatie over mensen die demonstreren en een mening hebben die jij niet hebt, die is van alle tijden. Dat zie je ook als je oude kranten erop naslaat." Volgens hem wordt hier al sinds de jaren 50 over bericht.

"Waar ik me wel zorgen over maak, is dat politici minder geneigd zijn om onze grondwet te respecteren, onze grondwet te verdedigen richting de samenleving. Politici moeten snappen, de regering voorop, dat we die grondrechten niet voor niks hebben", zegt hij.

Demonstratierecht

"En ja, die grondrechten betekenen soms dat je moet dulden dat mensen een andere mening hebben", gaat de advocaat verder. "Dat moeten je koesteren, dat mensen de straat op gaan en proberen deel te nemen aan het publieke debat en proberen hun mening gemeengoed te laten zijn. En dat is democratie, daar moeten we voor staan."

Trees deelt de zorgen van haar advocaat. "Wij maken gebruik van ons demonstratierecht. Wij staan daar niet om vervelend te doen of om mensen te irriteren, maar om te vechten voor een leefbare aarde." Ze kan zich voorstellen dat de demonstraties bij voorbijgangers voor irritaties kan zorgen. "Maar dan zou ik iedereen willen adviseren: haal eens even tien keer diep adem."

Geen excuses

Van PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen heeft Trees niets meer gehoord, dat vindt ze opvallend. "Want hij kent mij, dus dat had makkelijk gekund."

"We hebben eerder met de heer Van Tiggelen te maken gehad, met een blokkade in Zandvoort van het Formule 1-circuit. En ook bij het provinciehuisje, maar dat bleef toen bij oreren en allerlei ziektes naar ons hoofd slingeren. Maar dat zijn we inmiddels wel gewend."

'Een boeddhist tot in de kist'

Het feit dat hij geen excuses aanbiedt en is doorgereden, is volgens advocaat Jebbink veelzeggend: "Wat mij betreft zegt dat genoeg over zijn opzet en dus zijn criminele intenties."

Ondanks laat Trees zich niet uit het veld slaan door het incident. "Ik moet u eerlijk zeggen, dat het hele gedoe er altijd omheen, maakt mij juist meer strijdbaar. En ik blijf altijd een activist, pacifist, een boeddhist tot in de kist."