Paleis Het Loo pakt deze zomer groots uit met de expositie ‘Grace Kelly, prinses en stijlicoon’, over het veelbewogen leven van actrice en prinses Grace van Monaco. Met conservator Paul Rem van Paleis Het Loo reconstrueren we haar levensverhaal aan de hand van kleding, accessoires, filmbeelden en foto’s. En we analyseren haar invloed op de huidige generatie Europese prinsessen.

Ook reizen we naar Oostende, waar al sinds 1934 een consulaat van Monaco bij de familie Porta is gevestigd. We spreken daar met de consul Rosetta Porta die in 2008 een borstbeeld van Grace Kelly aan de stad Oostende heeft geschonken. En we kijken met Marcel DeWaele naar zijn filmopnamen uit 1958, die hij maakte tijdens het bezoek van Grace Kelly en haar man Rainier aan Oostende.