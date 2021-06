Geronseld worden om je bankpas of rekening te laten gebruiken door criminelen. Het gebeurt steeds vaker, zien politie, Halt en onderzoekers. Vooral bij jongeren. En zij hebben lang niet altijd door wat de gevolgen zijn.

Misschien heb je er weleens één langs zien komen; een advertentie waarin staat dat je snel geld kunt verdienen als je je bankpas of rekening laat gebruiken door een ander. Door hiermee in te stemmen, word je een zogeheten money mule, geldezel of katvanger en maak je je (onbewust) schuldig aan het witwassen van illegaal geld.

WhatsApp of Marktplaats

Het geld dat wordt witgewassen via de rekeningen van geldezels komt van criminele activiteiten, zoals online oplichting op platforms als WhatsApp of Marktplaats.

"Soms wordt er een bedrag beloofd aan de geldezel, maar negen van de tien keer krijgt die het geld niet", vertelt Susanne Berbee van Halt. "In sommige gevallen weten slachtoffers niet eens dat ze gebruikt worden. Ze denken een vriend te helpen, maar worden intussen het criminele circuit in getrokken."

Verleiding van geld verdienen

Het ronselen van geldezels vindt vaak plaats op social media via Instagram of Snapchat. Maar ook op straat, op school, op feestjes en zelfs door vrienden. Dit lijkt vooral te gebeuren door leeftijdsgenoten. "Dat kan komen door groepsdruk en de verleiding van snel veel geld kunnen verdienen", zegt Berbee.

"Ze willen leuke dingen doen met vrienden, of toch die sneakers kopen waar ze normaal geen geld voor hebben. Op korte termijn lijkt het een goede oplossing."

Kwetsbare jongeren

"We kunnen het nog niet hardmaken met cijfers, maar het lijkt vooral te gaan om kwetsbare en kansarme jongeren. Bijvoorbeeld jongeren uit een woongroep, of met een licht verstandelijke beperking", zegt onderzoeker Remco Spithoven van hogeschool Saxion.

"Naast dader zijn geldezels uit kwetsbare doelgroepen, onder wie jongeren, ook slachtoffer. Zij draaien op voor alle problemen en kosten. Jongeren overzien de risico's nog onvoldoende en criminele netwerken vinden hierin gelegenheid om hen als geldezel te ronselen."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Een meisje dat ze via social media kende vroeg Sara (niet haar echte naam) om haar bankpas. Die gaf ze, maar ze bleek gebruikt te worden als geldezel. Haar rekening werd gebruikt voor criminele activiteiten. "Ik heb heel veel spijt."

Pakkans onderschat

13 procent van de respondenten in het onderzoek van Spithoven acht de kans klein dat ze door hun bank worden betrapt als ze als geldezel zouden optreden. Maar in werkelijkheid is de pakkans door de bank 100 procent.

"Banken sporen criminele activiteiten geautomatiseerd op, waarna een analist naar de rekening kijkt. De rekening wordt vervolgens geblokkeerd. Als geldezel kun je ook bij andere banken geen rekening meer openen, want je wordt centraal als fraudeur geregistreerd. Daardoor kan je bijvoorbeeld geen lening meer afsluiten", zegt Spithoven.

Gevolgen op lange termijn

Hoewel 90 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat het optreden als geldezel gevaarlijk en onverstandig is, onderschatten ze de consequenties. Doordat iemand centraal geregistreerd wordt als fraudeur kunnen geldezels niet alleen geen rekening meer openen, maar worden ze ook beperkt bij andere dingen, zoals het afsluiten van leningen. "Denk aan hypotheken en abonnementen."

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die je nodig hebt voor sommige beroepen kunnen ze vaak ook vergeten. Ook kunnen geldezels sinds kort door slachtoffers van oplichting aansprakelijk worden gesteld om het schadebedrag terug te betalen. In plaats van snel geld verdienen, staan hen vooral problemen te wachten.

Halt voor minderjarigen

Intussen neemt het aantal money mules toe, zien de politie en Halt: "We zien een enorme stijging in de gedigitaliseerde criminaliteit. De criminelen die zich hier schuldig aan maken hebben mules nodig om het buitgemaakte vermogen wit te wassen."

Om te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen, kunnen jongeren tot 18 jaar worden doorverwezen naar Halt. Maar dit hangt wel af van de grootte van het bedrag. Bij Halt krijgen jongeren taak- en werkstraffen. Daarnaast moeten de ex-money mules die bij Halt terechtkomen excuusbrieven schrijven aan slachtoffers van internetfraude. Vaak volgt daarna ook een gesprek en moet de geldezel het geld zelf terugbetalen aan de slachtoffers. Criminelen en ronselaars lijken er zelf mee weg te komen.

Behoefte aan voorlichting

"Jongeren moeten meer voorlichting krijgen over de gevolgen die het optreden als geldezel voor henzelf heeft", zegt onderzoeker Spithoven. Halt denkt daar hetzelfde over en is begonnen met die voorlichting. "Heel veel jongeren beseffen niet dat uitlenen van bankrekening en delen van bankgegevens strafbaar is", zegt Susanne Berbee.

Sinds kort geeft Halt voorlichtingslessen op scholen. "We leren jongeren wat geldezels zijn, waaraan ze ronselaars en geldezels kunnen herkennen en wat de gevolgen zijn. De pilot is heel goed ontvangen en op scholen komt het probleem veel voor, dus vanaf september gaan we er officieel mee starten binnen het middelbaar beroepsonderwijs."