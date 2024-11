Breda, Emmen, 's-Heerenberg. Dit zijn allemaal plaatsen waar de politie straatraces moest beëindigen. Maar vaker grijpt de politie te laat of helemaal niet in. Terwijl tienduizenden Nederlanders overlast ervaren door races, wordt bijna geen racer gepakt.

Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag opvroeg. Maar liefst 36.5000 Nederlanders hebben last van straatraces in hun wijk. Het gaat dan vooral om gevaarlijke situaties en geluidsoverlast. Maar het lukt de politie vaak niet om daders op te pakken. In de afgelopen vijf jaar werden 19 racers gepakt en veroordeeld. Zij kregen een boete tussen de 300 en 1800 euro en raakten hun rijbewijs tijdelijk kwijt.

Overlast van knallende uitlaten

Remco Gommers woont nabij bedrijventerrein De Steiger in Almere. Het terrein verandert in het weekend in een racecircuit. Hij ziet dat daar vooral jongeren losgaan met hun opgevoerde auto's.

"Het is vooral de lawaaioverlast, waar wij in de buurt erg veel last van hebben. Het geluid van knallende uitlaten, schurende banden en jongeren die constant rondjes rijden", noemt Gommers als voorbeelden.

Vragen om ongelukken

De straatraces laten zelfs letterlijk hun sporen achter op het asfalt van het bedrijventerrein, vervolgt Gommers. "Je ziet het hier in het wegdek, waar burn-outs worden gedaan, om zoveel mogelijk lawaai creëeren."

Op het industrieterrein geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. "Als je hier dan vervolgens met 80 kilometer de bocht doorscheurt, dan is een ongeluk zo gebeurd."

2 uur wachten op de politie

Gommers en andere buurtbewoners bellen ieder weekend met de politie, tot nu toe nog zonder succes. Volgens Gommers is de responstijd van de politie zo'n 1,5 tot 2 uur. "Dat duurt dus veel te lang", vindt hij. "Dan krijg je een telefoontje terug dat ze een agent erop afsturen, maar dat heeft dan helemaal geen zin meer."

Gaby Dijkstra is onderzoeker bij TeamAlert, een organisatie die zich bezighoudt met veiligheid in het verkeer. Dijkstra erkent dat het lastig is de vaak jonge daders op te pakken die zich schuldig maken aan straatraces. "Waar het om gaat is dat je deze jongeren op heterdaad moet betrappen, wil je strafrechtelijk iets tegen hen kunnen ondernemen", legt ze uit.

Kat- en muisspel

Voor een groot onderzoek sprak Dijkstra met tientallen jongeren die straatraces bezoeken of er zelf aan meedoen. Hieruit blijkt dat het vaak om een kat-en-muisspel gaat tussen de jonge daders en de politie. Waarbij de politie vaak aan het kortste eind trekt.

Dijkstra vertelt daarover: "Die races vinden meestal plaats in de nacht. Er wordt dan vaak iemand op de uitkijk gezet. Als er op dat moment een signaal ontstaat dat de politie in de buurt is, dan wordt dat meteen doorgegeven. En dan rijden de auto's weg. Op die manier is de politie dan steeds te laat."

Lastig te bewijzen

Het feit dat er niks gebeurde met de meldingen uit de buurt, leidde tot grote frustratie bij Gommers. Dus besloot hij de politie een handje te helpen door met zijn telefoon beelden te maken van de straatraces in zijn wijk. Maar ook dit zette geen zoden aan de dijk.

Volgens Gommers is het probleem dat je op de beelden die hij maakte, wel kunt zien om welke auto het gaat, maar niet zien wie erachter het stuur zit. "De eigenaar kan het dan dus vrij gemakkelijk ontkennen dat hij achter het stuurt zit. Probeer dat maar eens te bewijzen."

Steeds meer straatraces

Hoewel concrete cijfers ontbreken, ziet TeamAlert dat deze straatraces de laatste tijd behoorlijk aan populariteit winnen onder jongeren. En dan gaat het zeker niet alleen om races op afgesloten industrieterreinen, maar ook om races op de openbare weg, legt onderzoeker Dijkstra uit.

"Dat kan ook om 1 racer gaan, die dan de hele straat overneemt. En daarbij recht over een rotonde gaat, zigzaggend door het verkeer. Ze gaan dan ook veel te hard en trappen plotseling op de rem, om hun eigen voertuig en skills te testen."

3 doden dit jaar

En dat deze races lang niet altijd goed aflopen, bewijzen de cijfers van dit jaar. Alleen dit kalenderjaar kwamen er al 3 mensen om bij straatraces. Wat Dijkstra opvalt is dat deze vaak jonge automobilisten totaal niet gehinderd lijken door angst.

"Jongeren onderschatten zichzelf vaak en zoeken constant hun grenzen op. Er was zelfs een jongere bij die zei dat hij blij was dat hij het weer overleefd had. Ze weten dus wel degelijk wat ze doen en hoe risicovol hun gedrag is, maar het weerhoudt ze er absoluut niet van om het de volgende keer gewoon weer te doen", ziet de onderzoeker van TeamAlert.

'Meteen auto afpakken'

Voor Gommers is de maat vol, en moet er snel actie ondernomen worden. Volgens hem moet er gehandhaafd worden.

"Want op het moment dat mensen een bekeuring krijgen of hun auto wordt afgepakt, omdat ze de iets doen wat niet mag volgens de Wegenverkeerswet, dan zullen een volgende keer wel beter nadenken om het nog een keer te doen."