Waarom zou je een plant kopen als je ook af en toe een stekje kunt stelen bij het tuincentrum? Anna doet het af en toe en is er inmiddels aardig goed in geworden. "Voordat ik het wist zat er weer een stekje in mijn zak."

Ken je iemand die wel eens iets wegmoffelt bij de zelfscankassa in de supermarkt? Het kan gekker: sommige plantenliefhebbers stelen bladeren in het tuincentrum, of trekken er stekjes uit de potgrond.

#proplifting

In de Verenigde Staten is het zelfs een heuse rage op TikTok en Instagram. Onder de hashtag #proplifting posten mensen video's waar ze op zoektocht gaan naar bladeren en mooie stekjes om daar thuis een grote plant van te maken.

Die gevallen bladeren worden anders toch weggegooid en dat is zonde, zegt de persoon achter het TikTok-account @free.plants.forever in een video op het sociale medium. Je kunt de planten beter 'redden'.

'Gewoon heel leuk'

Anna* neemt geen stekjes en bladeren mee uit tuincentra om ze te redden. "Ik vind ze gewoon heel leuk. Thuis laat ik ze groeien tot grote planten. Liever begin ik met een blaadje dan dat ik een al volgroeide plant koop."

Het 'stelen' begon toen ze leerde dat je heel makkelijk stekjes kunt maken. "Daarna was ik een keer in een tuincentrum en zag ik een pannenkoekenplant. Daar zitten veel stekjes in de potgrond en toen dacht ik: 'Ik kan die plant kopen of ik pak zo'n stekje.' Toen is het fout gegaan." Sindsdien pikt Anna wel eens een blaadje mee als ze een mooie plant ziet.

Zoals snoepjes van de Kruidvat

Weten Nederlandse tuincentra van deze online trend? Na rondvraag reageerde de ene helft verbaasd en vond het een raar verhaal. De andere helft was niet verrast dat dit gebeurt: stekjes zijn erg populair en je kunt ze vaak niet los kopen. Wel keuren alle tuincentra dit gedrag af. Het blijft natuurlijk diefstal.

Maar voor Anna voelt het niet zo: "Het is eerder vergelijkbaar met kinderen die in de Kruidvat snoepjes in hun mond steken. Het is niet zo dat ik naar een tuincentrum ga om te stelen. Ik doe het alleen als ik een leuke plant zie." Neemt ze vaker dingen mee uit winkels? "Nee, ik reken mijn boodschappen gewoon af. Als ik een stekje meeneem ben ik al bang om betrapt te worden."

Gestolen cadeaus

Op Reddit, een van de grootste internetfora ter wereld, is veel kritiek op de proplifting-beweging: als iedereen dit doet, blijven er geen planten meer over. Anna wil het zelf ook niet goedpraten. "Als je een stukje meeneemt en daar thuis een mooie plant van maakt, dan ga je natuurlijk niet meer naar de winkel om een grote plant te kopen." Daarom geeft ze wel eens stekjes weg als cadeau: "Zo voelt het alsof ik toch iets goeds doe."

Waarom ze er toch mee doorgaat? "Ik wilde er ook eigenlijk mee stoppen," zegt ze, "maar laatst ging ik met een vriend naar het tuincentrum. Hij vroeg of we weer iets mee konden nemen en voordat ik het wist zat er een stekje in mijn zak."

Bron: eigen foto Anna's 'trofeeën'

Trofeeën

Anna laat haar collectie planten zien. "Het linkerstekje is van de afgelopen keer, toen ik een stukje pikte uit de Tuinland. En de rechter heb ik 2 jaar geleden meegenomen uit het wooncomplex van mijn ex. Daar stonden in het glazen trappenhuis heel veel planten van zijn buren, het was een soort broeikas."

"Elke keer als ik langskwam, heb ik die planten water gegeven omdat ze er zo droog uitzagen. Toen het uitging heb ik een stukje plant meegenomen, omdat ik het jammer vond dat ik er niet meer voor kon zorgen. Na al die liters water vond ik dat ik het recht had om een stukje mee te nemen."

*Anna's naam is gefingeerd. Haar echte naam is bij de redactie bekend.