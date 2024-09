Steeds minder werknemers zijn nog lid van een vakbond, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij daalt het aantal werknemers dat onder een cao valt. Volgens experts heeft dat gevolgen voor de loonkloof.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WBV) dat nog maar 71,8 procent van de werknemers valt onder een cao. In het verleden lag dat percentage werknemers rond de 80 procent.

'Mannen hebben hoger salaris'

Zo wordt in cao's afgesproken dat mensen met een vergelijkbare functie altijd in dezelfde schaal worden ingedeeld. "Dat is makkelijk te zien, makkelijk toe te passen en makkelijk te controleren", zegt hoogleraar arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam Evert Verhulp. "Grote werkgevers letten dan beter op met loongelijkheid. Dus zal er minder verschil ontstaan tussen mensen met een vergelijkbare of gelijke functie."

Voorzitter van vakbond CNV Piet Fortuin sluit zich daarbij aan. Hij ziet dat buiten de cao's om mannen hogere salarissen hebben dan vrouwen. "Het is dan ook belangrijk om zoveel mogelijk mensen weer onder een cao te laten werken." De Europese Unie vindt dat zo'n 80 procent van werknemers onder een cao moet vallen. "Dus we hebben in Nederland nog wel wat herstelwerk te doen."

Hoe staat het met de loonkloof?

Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten is ook wel wat extra hulp nodig. In het bedrijfsleven verdienen mannen 16 procent meer per uur, zegt econoom van het CBS Peter Hein van Mulligen.

"Dat heeft er ook mee te maken dat mannen meer werkervaring hebben en ook vaker leidinggevende functies hebben. Dus als je daar rekening mee houdt is het verschil kleiner, maar nog steeds zo'n 7 procent."

Geen behoefte aan

Dat sommige bedrijven kiezen om geen cao toe te passen, kan verschillende redenen hebben, zegt Verhulp. "Soms omdat ze in de onderhandelingen niet krijgen wat ze willen of omdat ze de cao te duur vinden."

Fortuin voegt toe dat vooral nieuwe bedrijven, zoals start-ups in de ICT, het vaak zelf willen regelen. "Dan komt er plots weer iemand meepraten over de arbeidsvoorwaarden in hun bedrijf. Daar hebben ze dan geen behoefte aan. Maar een cao is een regulerend instrument dat ook zorgt dat iedereen op dezelfde manier wordt beloond."