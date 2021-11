Steeds meer mensen die aankloppen bij schuldhulpverlening, hebben een contract op oproepbasis en daarmee vaak een wisselend inkomen. "De horecasector is hard geraakt", zegt Dennis Hulleman, bewindvoerder bij schuldhulpverlening.nl.

Volgens het CBS waren er op 1 oktober 2020 zo'n 614 000 huishoudens met schulden. Reden voor 15 verschillende gemeenten om een proef te starten om sneller hulp te bieden bij betalingsachterstanden. Onder andere Amsterdam, Rotterdam en Breda doen mee aan de proef, die start vanaf 1 januari en 4 jaar duurt.

Hulp

De wet zegt dat je problematische schulden hebt als je bent opgehouden met betalen, of als het niet meer lukt om te betalen. Dennis Hulleman van de schuldhulpverlening hanteert een andere definitie: "Bij ons heb je problematische schulden als je binnen 36 maanden, dus drie jaar, je schulden niet meer kan oplossen."

De 15 gemeenten willen juist voorkomen dat deze problematische schulden ontstaan en willen dus eerder hulp gaan aanbieden. "We zien een aantal groepen niet goed terug in de cijfers als het gaat om problematische schulden. Het heeft veel effect op de levens van mensen en daarom proberen we met hypotheekverstrekkers eerder deze mensen in beeld te krijgen", zegt wethouder werk en inkomen Boaz Adank van de gemeente Breda. Rabobank en Aegon doen mee aan de proef.

De schuld van corona?

"We zien vooral mensen met een wisselend inkomen die bij ons aankloppen", vertelt Dennis Hulleman van schuldhulpverlening. Er vallen dan twee sectoren op: "De horeca en detailhandel zien we momenteel veel." Peter Hein van Mulligen van het CBS zegt dat dit deels komt door de coronacrisis, maar exacte cijfers zijn er nog niet.

De gemeente Breda verwacht ook een toename van schulden bij zzp'ers: "Vanaf oktober vallen de steunmaatregelen weg en een aantal zzp'ers heeft het echt zwaar gehad afgelopen periode", zegt wethouder Adank.

Hoe eerder, hoe beter

Wat mensen kunnen doen als ze schulden hebben, kunnen ze zelf beslissen. Er zijn meerdere mogelijkheden. "Je kan je melden bij het gemeenteloket of je kan naar een bewindvoerder gaan. Hij of zij neemt de taak op zich om te kijken naar hoe de schuld opgelost kan worden", zegt bewindvoerder Hulleman.

"Hoe eerder we samen kunnen kijken naar een oplossing, hoe eerder mensen weer een normaal leven kunnen leiden", zegt wethouder Adank.