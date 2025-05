Steeds meer Amerikaanse Nederlanders willen van hun Amerikaanse nationaliteit af. En dat heeft, naast met de politiek, alles te maken met de belastingregels in de VS. Die regels kunnen ze namelijk veel geld kosten.

Het aantal Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit dat geen Amerikaan meer wil zijn, is de afgelopen 3 jaar verdubbeld. Dat zegt belangenorganisatie voor Amerikanen in het buitenland, Americans Overseas.

42.000 Nederlanders

Naar schatting hebben zo'n 42.000 Nederlanders naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit. Vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.

Maar deze mensen zijn wel belastingplichtig in de Verenigde Staten en dat kan tot flinke problemen leiden. Ineke Nieman bijvoorbeeld is inmiddels van haar Amerikaanse nationaliteit af en daar is ze blij mee. "Dat heeft heel veel geld gekost, maar het was het waard."

Veel gedoe

Ineke is in Amerika geboren en daardoor had ze de laatste jaren veel gedoe, vertelt ze. "Ik kreeg 1,5 jaar geleden een brief van ING, met het verzoek of ik mijn Amerikaanse BSN wilde opsturen. Maar die had ik niet."

"En als ik het niet binnen 2 weken niet zou doen, zouden ze mijn bankrekening sluiten en dat doorgeven aan de Amerikaanse belastingdienst."

Verplicht delen

Ineke kon eerst niet geloven dat deze belastingregels ook voor haar gelden, omdat ze na haar geboorte nooit in Amerika heeft gewoond of gewerkt. Toch was dat wel zo.

De Amerikaanse FATCA-wetgeving verplicht Nederlandse banken om de gegevens van mensen met de Amerikaanse nationaliteit te delen met de Amerikaanse belastingdienst.

Rekening blokkeren

Banken hebben daarvoor de Amerikaanse variant van een BSN-nummer van deze mensen nodig. Hebben zij die niet, dan kunnen banken overgaan tot bijvoorbeeld het blokkeren van een rekening of het stopzetten van een hypotheek.

Maar het aanvragen van zo'n BSN-nummer kan heel lang duren. Daarom kiezen volgens Americans Overseas steeds meer mensen ervoor om dan maar afstand te doen van hun Amerikaanse staatsburgerschap. Al is dit proces niet eenvoudig en kost het veel geld.

Moeilijk te begrijpen

Volgens Rebecca Lammers, van de Taxation Force van de organisatie Democrats Abroad, is het vooral een gebrek aan informatie waar veel Amerikanen in het buitenland last van hebben. "Het is niet hun schuld dat ze hier niets vanaf weten. Het is moeilijk te begrijpen. Amerika heeft een op staatsburgerschap gebaseerd belastingsysteem, terwijl de rest van de wereld kijkt naar waar je woont."

Ineke Nieman koos er dus voor om afstand te doen van haar Amerikaanse nationaliteit. Maar daarvoor moest ze eerst nog voor de voorafgaande 5 jaar belastingaangifte doen en dus een Amerikaanse BSN aanvragen.

Bewijzen dat je in Nederland woont

Die aanvraag kostte haar veel moeite, want ze moest bewijzen dat ze al sinds kort na haar geboorte in Nederland woont. Hele stapels bewijs kwamen eraan te pas, tot haar zwemdiploma's aan toe. Daarna kon ze pas aangifte gaan doen.

Inmiddels is het haar gelukt om van haar Amerikaanse nationaliteit af te komen. Het hele proces kostte haar ongeveer 6.000 euro.

Nog niet juichen

Vanuit Amerika komen er inmiddels ook geluiden over het verbeteren van de situatie voor Amerikanen in het buitenland. En niet van de minste: president Donald Trump beloofde in zijn campagne dat hij dit probleem op zou gaan lossen. En inmiddels liggen er in het Amerikaanse parlement wetsvoorstellen voor klaar.

Volgens Lammers is het nog geen reden om al te juichen. Maar het feit dat erover gesproken wordt, is volgens haar wel een goed teken. "Het heeft dit onderwerp wel op de agenda gezet. Het congres is nu in meerderheid Republikeins en ze zijn bezig met een nieuwe belastingwet."