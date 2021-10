Na een aantal zaken met fatale afloop worden er steeds meer stalkers voor de rechter gebracht. Ook het aantal contactverboden is verviervoudigd. Toch stopt het de stalker vaak niet. "Ik dacht, nu krijg ik rust, maar ik kreeg brieven uit de gevangenis."

Eind maart dit jaar besloot Joyce* (echte naam bekend bij de redactie) haar lat-relatie na 10 jaar te verbreken. Maar hoe meer weerstand ze bood, hoe radelozer haar ex werd. "Hij wilde het niet accepteren. Nog steeds niet."

'Als ik jou niet krijg, dan niemand'

"Hij was boos en dreigde: als ik jou niet krijg, dan niemand." Uit angst voor haar ex wil Joyce haar verhaal alleen anoniem en onherkenbaar doen. "In zijn hoofd was ik zijn bezit, geen persoon meer." Hij uit de dreiging ook tegen haar volwassen dochter. "Als ik haar niet krijg, dan niemand, zei hij tegen haar. Dat waren steeds de woorden bij elke bedreiging."

Joyce werd dertig tot veertig keer per dag gebeld door haar ex. Hij stuurde haar berichten met doodsbedreigingen, het ging achter elkaar door. "Hij liet weten dat hij me dood zou maken als ik niet bij zijn huis kwam, hij wilde mijn huis in de fik steken, iedereen zou doodgaan. Dat boeide hem niet, want hij was toch alles al verloren, dat moest ik dan ook meemaken", vertelt ze. "Het engste voor mij was dat hij ook mijn kids ging bedreigen."

'Ik ga gaten in je lichaam prikken'

Bij berichtjes bleef het allang niet meer. "Hij sliep in de tuin, als ik naar buiten kwam stond hij opeens in een portiek, hij prikte mijn banden lek, stond in de tuin met een mes", vertelt Joyce. Haar kinderen belden de politie, maar hij vluchtte nog voor ze er waren. "We hadden het allemaal op camera. De politie zag de beelden en beloofde dat ze met man en macht naar hem op hem zoek zouden gaan."

"Ik ging slapen met bedreigingen en werd ermee wakker", zegt ze. Haar voicemail stond elke dag vol en ze kreeg zoveel berichtjes van hem dat haar inbox geleegd moest worden. "De politie wilde dat ik een ander nummer nam", vertelt ze. "Maar toen werd het nog erger. Hij stond nog vaker voor deur, de berichten werden extremer." Via de messenger van haar dochter liet hij weten dat hij haar moeders leven kapot gaat maken. "Hij zou gaten in mijn lichaam prikken."

Binnen 4 uur verbroken

Het leven van Joyce en haar gezin stond onder hoogspanning. "Ik durfde niet meer naar buiten, was een gevangene in mijn eigen huis." Ze werd overal naartoe gebracht en opgehaald. Ondanks de schaamte die ze voelde, besloot ze toch haar werkgever in te lichten. "Anders zou ik mijn baan verliezen."

Nadat haar stalker ook haar 16-jarige dochter bedreigde, volgde er een contactverbod voor 3 maanden. Nog dezelfde dag verbrak hij het. "Door ons te bellen, precies 4 uur later." Van de politie moest ze alles bijhouden. "Uiteindelijk had ik zoiets, niemand doet iets". Een keer werd hij gearresteerd voor het overtreden, maar al snel hervatte hij het stalken. Omdat de buren hem zagen en zijzelf niet, deed de politie niets. "Toen begon de ellende weer."

Contact vanuit gevangenis

Hij mocht op geen enkele manier contact met het gezin zoeken. "Ook niet via een ander, dat staat duidelijk in het verbod", zegt ze. Ook mocht hij niet in een straal van 500 meter bij haar in de buurt komen. "Maar hij stond in de straat, bij de deur, op school, hij volgde mij. Wat voor nut heeft zo'n verbod dan? Hij hield zich er niet aan, maar het ergste is dat er niks mee werd gedaan."

"Wie beschermt mij en wie beschermt de kinderen als er iets met mij gebeurt?" vraagt Joyce zich af. "Hij heeft ons van ons vrijheidsgevoel beroofd, buiten de deur voelde ik me bang." Nu zit hij sinds anderhalve maand vast. Niet voor het overtreden van het contact- en locatieverbod, maar vanwege winkeldiefstal. "Ik dacht, nu krijg ik rust", vertelt Joyce. "Maar dat was niet zo, ik kreeg brieven uit gevangenis."

'Er is een groep die zich er niet van aantrekt'

Dat stalkers zelfs vanuit de gevangenis niet stoppen, hoort ook slachtofferadvocaat Nelleke Stolk. "Ik kan er met mijn pet niet bij", zegt ze. "Hij zit in detentie, er ligt een uitspraak, simpeler dan dat is handhaving niet, lijkt mij." Ook zij heeft een cliënt die vanuit de cel gebeld werd. "Er ligt een verbod, dan moet je daar als penitentiaire inrichting toch bovenop zitten. Hij zit daar in een setting waar hij gecontroleerd kan worden."

Problematisch noemt criminoloog Tamar Fischer van de Erasmus Universiteit Rotterdam het dat stalkers door kunnen gaan vanuit de bajes. De criminoloog deed onderzoek naar contact-, locatie- en gebiedsverboden. Ze concludeerde dat opgelegde verboden vaak niet worden nageleefd. "Voor een deel van de daders heeft het echt een afschrikwekkende werking, omdat ze iets te verliezen hebben als ze een verbod overtreden." Maar er is een groep die zich er niets van aantrekt, ziet ook advocate Stolk. "In mijn praktijk is het 50/50. Bij de groep narcisten helpt het niet." Fischer: "Niet alle stalkers laten zich remmen."

'Er was lang te weinig oog voor'

Dat was ook het geval in de zaak van de 16-jarige Humeyra, waar advocate Stolk bij betrokken was. Haar ex-vriend schond het contactverbod en schoot haar dood. Het is deze zaak en die van Linda van der Giesen die de aanpak van stalkers onder de aandacht bracht. Stolk: "Het heeft ervoor gezorgd dat mensen sneller over de drempel stappen om aangifte te doen, er zijn geweldscentra en rechters zijn serieuzer zijn gaan kijken omdat aandacht geweest is voor de gevolgen voor slachtoffers en kinderen."

"Er was lang te weinig oog voor, maar dat neemt toe door alle aandacht", zegt criminoloog Fischer. "Het past in de ontwikkeling dat er meer aandacht is voor het slachtoffer in het strafrecht, de bescherming van het slachtoffer krijgt steeds meer aandacht. Het zit meer tussen de oren bij mensen die maatregelen op kunnen leggen."

Toch een belangrijk middel

Volgens criminoloog Fischer heeft de politie niet altijd de juiste kennis en is er te weinig capaciteit voor handhaving. Een ander probleem zit 'm in de bewijslast, zegt ze. "Hoe maak je hard dat iemand een verbod heeft overtreden?" Toch zijn de verboden een bruikbaar middel. "Voor slachtoffers geeft het erkenning en het is een instrument om veiligheid en rust terug te kunnen krijgen."

Ook Stolk benadrukt dat het voor het veiligheidsgevoel van het slachtoffer heel belangrijk is. "Ik ben serieus genomen, er is iets dat zou kunnen helpen, dat is heel belangrijk. Dat is de voornaamste reden om toch te blijven verzoeken om een contactverbod, want als het geen zin heeft, hoeven we het niet te doen." Nu de ex van Joyce vastzit, heeft ze meer rust. Na tussenkomst van Slachtofferhulp heeft ze geen brieven meer ontvangen. Ze heeft haar leven weer opgepakt. "Zolang hij weg is, maar ik houd mijn hart vast, wat als hij vrijkomt?"