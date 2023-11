Op de 28e klimaattop in Dubai is voor het eerst ook een 'gezondheidsdag', waar een groot aantal ministers van Volksgezondheid bij zijn. In het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn werken 'green teams' al een tijdje aan verduurzaming in de zorg.

"Iedere maand komt er wel een green team bij, ongeveer", vertelt duurzaamheidscoördinator in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, Magda Barnhoorn. Ze stuurt de green teams aan, met succes.

Noodzakelijk

"Het zijn echt allemaal medewerkersideeën. Door corona heeft alles op een laag pitje gestaan, maar na de pandemie steeds meer animo voor gekomen", vertelt ze.

Volgens Barnhoorn haar is het echt noodzakelijk dat de gezondheidszorg verduurzaamt. "In een rapport van het RIVM van vorig jaar staat ook dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 7 procent van de CO2-uitstoot van Nederland."

Verduurzaming op de OK

De afgelopen tijd zijn dan ook de nodige aanpassingen doorgevoerd. Waaronder in de operatie kamers, waar veel milieuvervuiling plaatsvond. "Tot voor kort gebruikten we narcosegassen met veel broeikasgassen om een patiënt in slaap te brengen bij een operatie. Nu gebruiken we een ander slaapmiddel, waardoor we een afname hebben van uitstoot."

Ook rond het verpakkingsmateriaal op de OK viel winst te halen. "Als we bijvoorbeeld kijken naar 'blue wrap', het plastic verpakkingsmateriaal dat om alle instrumenten zit, dat gooiden we weg, nu recyclen we het tot producten die weer gebruikt kunnen worden in de zorg." Op deze manier wordt er 400 kilo minder afval per week weggegooid.

Vriezers kunnen minder koud

De OK is niet de enige plek in het ziekenhuis waar verduurzaamd wordt. Barnhoorn: "In de farmacie hebben we fietskoeriers die medicijnen bij mensen thuisbrengen, en we doen aan heruitgifte van kankermedicatie. Maar we kijken ook hoe we medicijnresten uit afvalwater kunnen halen."

Daarnaast zijn er ook kleinschalige initiatieven. "Vriezers stonden altijd op -80 graden Celsius, maar we weten nu: die kunnen ook -70 graden Celsius. Daar bespaar je energie mee."

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Het Antonius Ziekenhuis is niet het enige ziekenhuis dat probeert te verduurzamen. "We leren heel erg veel van elkaar", zegt Barnhoorn. Dat doen we door ervaringen uit te wisselen, en gezamenlijk op te trekken in onderzoeken. Wij hebben zelf meegewerkt aan het onderzoek naar fietskoeriers met betrekking tot de farmacie."

UMC Groningen heeft vorige maand ook resultaten gepubliceerd over het 'zelfstofmatje' - een matje met plastic, van zacht materiaal en een absorberende korrel, weet Barnhoorn. "Dat wordt bij heel veel ingrepen gebruikt, maar is heel vervuilend. Het is niet te recyclen. We gebruiken er 300.000 per jaar, dat komt neer op 12.000 kilo."